Israel negó haber disparado contra los palestinos en el mortal incidente durante el reparto de ayuda humanitaria en Gaza

El Ejército dijo que se produjo una “reunión violenta” en torno a los camiones de suministros que provocaron heridos

Más de un centenar de gazatíes murieron hoy y otros 700 resultaron heridos en un caótico incidente durante el reparto de comida y ayuda humanitaria en ciudad de Gaza. Tras el hecho, el ejército israelí aclaró que sus tropas no abrieron fuego contra los ciudadanos que en ese momento rodearon el convoy.

Te puede interesar: Decenas de muertos durante la entrega de ayuda humanitaria en el norte de Gaza

En esa línea se expresó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, quien en un video repasó los acontencimientos: “Esta mañana, las FDI coordinaron un convoy de 38 camiones para proporcionar ayuda humanitaria adicional a los residentes del norte de Gaza. Esta ayuda humanitaria procedía de Egipto, pasó por un control de seguridad en el paso humanitario de Kerem Shalom, en Israel, y después entró en Gaza para ser distribuida por contratistas privados. Mientras estos suministros humanitarios vitales se dirigían hacia los gazatíes necesitados, miles de gazatíes se abalanzaron sobre los camiones. Algunos empezaron a empujar violentamente e incluso a pisotear a otros gazatíes hasta la muerte, saqueando los suministros humanitarios. El desafortunado incidente se saldó con decenas de gazatíes muertos y heridos”.

Un camión con ayuda humanitaria tras ser saqueado (REUTERS)

“Estos son los hechos: a las 4:40 de la mañana, el primer camión de ayuda del convoy humanitario empezó a atravesar el corredor humanitario que estábamos asegurando. Sí, las FDI estaban asegurando el corredor humanitario para que el convoy de ayuda pudiera llegar a su destino en el norte de Gaza. Nuestros tanques estaban allí para asegurar el corredor humanitario para el convoy de ayuda. Nuestros UAV estaban allí en el aire para dar a nuestras fuerzas una imagen clara desde arriba”, detalló Hagari.

Te puede interesar: Hamas recibió una propuesta para una tregua en Gaza que incluye la liberación de 40 rehenes israelíes a cambio de 400 prisioneros palestinos

El portavoz agregó que “durante esta operación humanitaria, a las 4:45 a.m., una turba emboscó a los camiones de ayuda, deteniendo el convoy. Como se puede ver, los tanques que estaban allí para asegurar el convoy, vieron a los gazatíes siendo atropellados y cautelosamente intenta dispersar a la turba con unos pocos disparos de advertencia. Cuando los cientos se convirtieron en miles y las cosas se descontrolaron, el comandante de los tanques decidió retirarse para evitar daños a los miles de gazatíes que estaban allí. Como militar, creo que retrocedían con seguridad, arriesgando su propia vida, sin disparar a la multitud. Las Fuerzas de Defensa de Israel operan de acuerdo con las reglas de enfrentamiento y el derecho internacional”.

Daniel Hagari (Reuters)

“No se llevó a cabo ningún ataque de las FDI contra el convoy de ayuda. Quiero repetirlo. Las FDI no atacaron el convoy de ayuda. Por el contrario, las FDI estaban allí llevando a cabo una operación humanitaria para asegurar el corredor humanitario y permitir que el convoy de ayuda llegara al punto de distribución designado para que la ayuda humanitaria pudiera llegar a los civiles de Gaza en el norte que la necesitan. Hemos estado llevando a cabo una operación humanitaria de este tipo durante las últimas cuatro noches sin ningún problema. Esta fue la primera noche que tuvimos este tipo de evento”, explicó Hagari.

Te puede interesar: Joe Biden cree que alto al fuego entre Israel y Hamas puede entrar en vigor la próxima semana

En tanto, el vocero agregó: “Esta ayuda humanitaria fue coordinada por Israel. Para la población de Gaza. Queremos que la ayuda humanitaria llegue a la población de Gaza. Estamos trabajando sin descanso para que esto ocurra. Israel no pone límites a las cantidades de ayuda que puede entrar en Gaza. Estamos trabajando junto con las organizaciones humanitarias y la comunidad internacional para ayudarles a resolver el problema de la distribución de la ayuda dentro de Gaza”.

Palestinos transportan heridos tras el incidente (REUTERS)

“Nuestra guerra es contra Hamas, no contra la población de Gaza. Estamos en una guerra que no empezamos. No la hemos buscado. Hamas empezó esta guerra cuando masacró y secuestró a civiles israelíes el 7 de octubre, y luego volvió a Gaza y se escondió detrás de los civiles gazatíes, utilizándolos como escudo humano. Reconocemos el sufrimiento del pueblo inocente de Gaza. Por eso buscamos formas de ampliar nuestros esfuerzos humanitarios. Por eso llevamos a cabo operaciones humanitarias como ésta, como la que hemos realizado esta mañana”, concluyó.

El miércoles entraron a la Franja 116 camiones de ayuda humanitaria, una cantidad insuficiente frente a las acuciantes necesidades del enclave, sumido en una catástrofe humanitaria sin precedentes, y por debajo de la media de 300 camiones diarios que entraban antes de la guerra.

Según la UNRWA, unos 2.300 camiones han entrado en Gaza en lo que va de febrero, un 50 % menos que en enero.

Ante la dificultad de introducir ayuda humanitaria por tierra, varios países -incluyendo Jordania, Egipto, Catar, Francia y Emiratos Árabes- han lanzado paquetes con alimentos e insumos desde el aire, una estrategia que la víspera benefició por primera vez a los habitantes del norte del enclave. Estados Unidos estudia recurrir también a esta fórmula.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió anoche en Jerusalén con la nueva coordinadora de la ONU para la ayuda humanitaria y reconstrucción de Gaza, Sigrid Kaag, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, habló anoche por teléfono también del tema con su colega estadounidense, Lloyd Austin.

(Con información de EFE)