La madre de Alexei Navalny exigió a Vladimir Putin que libere “inmediatamente” el cuerpo de su hijo

La madre del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya, pronuncia un discurso en vídeo al presidente ruso Vladimir Putin mientras se encuentra cerca de la colonia penal IK-3 en el asentamiento de Kharp en la región de Yamal-Nenets, Rusia, en esta imagen tomada de un vídeo difundido el 20 de febrero de 2024. Alexei Navalny YouTube Channel/Handout via REUTERS

La madre de Alexei Navalny instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a liberar “inmediatamente” el cuerpo de su hijo en sus primeros comentarios desde su muerte en una prisión del Ártico.

Su viuda, Yulia Navalnaya, se hizo eco del llamamiento y reiteró las acusaciones contra Putin por la muerte de Navalny, poco antes de que se suspendiera su cuenta en la red social X, la antigua Twitter.

La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, viajó a la remota colonia penitenciaria IK-3 el sábado, la mañana después de que se anunciara su muerte, y desde entonces se le ha prohibido ver su cuerpo.

“Te hago un llamamiento, Vladimir Putin, la solución del asunto depende sólo de ti”, dijo en un video publicado por su equipo.

“Déjame ver por fin a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo de forma humana”.

Lyudmila Navalnaya, madre del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny, y su abogado Alexei Tsvetkov salen de una oficina del departamento regional del Comité de Investigación en la ciudad de Salekhard, en la región de Yamal-Nenets, Rusia, 19 de febrero de 2024. REUTERS/Maxim Shemetov

Vestía de negro y permanecía de pie cerca de la colonia penitenciaria -una de las más duras de Rusia- donde pasó sus últimas semanas.

“Por quinto día no puedo verlo, no me entregan su cuerpo y ni siquiera me dicen dónde está”.

Los aliados de Navalny han dicho que a la madre se le ha prohibido el acceso a los depósitos de cadáveres y que el lunes los investigadores le dijeron que su cuerpo podría permanecer “al menos dos semanas”.

El equipo de Navalny también publicó una carta escrita por Lyudmila Navalnaya -que no es una figura pública- a Putin con la demanda.

El líder opositor ruso Alexei Navalny y su esposa Yulia asisten a una audiencia en el tribunal del distrito de Lublinsky en Moscú, Rusia, 23 de abril de 2015. REUTERS/Tatyana Makeyeva/Archivo

El Kremlin se ha negado a decir cuándo se entregará el cuerpo y Putin ha guardado silencio sobre la muerte de su principal oponente político.

Su portavoz, Dmitry Peskov, calificó el martes de “infundadas y vulgares” las declaraciones de Yulia Navalnaya en las que afirmaba que Putin había matado a su marido.

“Me importa un bledo que mis palabras sean comentadas por la secretaria de prensa de un asesino”, replicó Navanaya en las redes sociales.

“Devuelvan el cuerpo de Alexei y déjennos enterrarlo con dignidad, no impidan que la gente se despida de él”, dijo Navalnaya.

Rusia detuvo a cientos de dolientes en los días posteriores a la muerte de Navalny.

Una mujer toca la fotografía de Alexei Navalny tras dejar flores en homenaje al fallecido líder opositor ruso, en San Petersburgo, Rusia, el sábado 17 de febrero de 2024. (AP Foto/Dmitri Lovetsky)

Venganza demostrativa

Navalnaya anunció el lunes que continuará la lucha de su marido contra el Kremlin, en un giro trascendental para la oposición rusa. También se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

Su equipo declaró el martes que había pedido al bloque que no reconociera las próximas elecciones presidenciales rusas, en las que Putin probablemente prolongará su mandato hasta al menos 2030.

“No reconozcan estas elecciones”, dijo Navalnaya, según comentarios publicados por su equipo en las redes sociales.

“Un presidente que mató a su principal oponente político no puede ser legítimo por definición”, añadió.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Kremilin Pool/dpa/Archivo

También pidió al bloque que “siempre vea una diferencia entre Putin y Rusia”.

“La gente que huye de la guerra y la dictadura no son sus enemigos”, afirmó, pidiendo al bloque que “ayude” a los rusos que huyen de su país.

Cientos de miles de rusos huyeron del país después de que Putin enviara tropas a Ucrania.

Occidente ha acusado al Kremlin de estar detrás de la muerte de Navalny, que se produjo tres años después de su encarcelamiento.

La muerte de Navalny ha conmocionado a los rusos liberales.

Su amigo encarcelado Ilya Yashin, que cumple una condena de ocho años y medio por denunciar la ofensiva contra Ucrania, indicó el martes en un mensaje desde la prisión que no tenía “ninguna duda” de que Navalny había sido asesinado.

El político opositor ruso Ilya Yashin, condenado a ocho años y medio de prisión en diciembre de 2022 acusado de difundir "información falsa" sobre el ejército ruso, es visto en una pantalla a través de una conexión de vídeo durante una vista judicial para estudiar un recurso contra su sentencia, en Moscú, Rusia 19 de abril de 2023. REUTERS/Yulia Morozova/File Photo/Archivo

“Estoy seguro de que él (Putin) ordenó el asesinato”, dijo en un mensaje a través de sus abogados en las redes sociales, calificándolo de “venganza demostrativa”.

Yashin, figura clave de la oposición rusa que no formaba parte del equipo de Navalny pero mantenía amistad con él, fue condenado el año pasado.

A diferencia de la mayoría de los críticos con Putin, optó por quedarse en Rusia después de que Moscú lanzara su ofensiva contra Ucrania, inspirado en parte por el desafiante regreso de Navalny al país.

(Con información de AFP)