Líderes europeos repudiaron las declaraciones de Trump sobre la OTAN

FOTO DE ARCHIVO: Pancartas con el logotipo de la OTAN se colocan en la entrada de la nueva sede de la OTAN durante el traslado al nuevo edificio, en Bruselas, Bélgica. 19 de abril de 2018. REUTERS/Yves Herman/

Líderes europeos de Francia, Alemania, Reino Unido, España y Polonia repudiaron las declaraciones de Donald Trump, que durante un acto de campaña dio a entender que no sólo no defendería a los países socios de la OTAN que no pagan por su seguridad, sino que incitaría a Rusia a atacarles.

El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, consideró este lunes “irresponsable y peligrosa” la declaración Trump.

“Cualquier relativización de la garantía de asistencia de la OTAN es irresponsable y peligrosa y solo beneficia a los intereses de Rusia”, declaró Olaf Scholz durante una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo polaco, Donald Tusk.

“Nadie debe jugar con la seguridad de Europa”, añadió.

Por su parte, Tusk apuntó que los comentarios de Trump son como “una ducha fría para todos nosotros, en particular para quienes no se han dado cuenta o no se han mentalizado de la amenaza real a la que nos enfrentamos”.

“Debemos dedicarnos de verdad a una cooperación total con Estados Unidos, pero Europa también debe invertir en su propia seguridad”, añadió Tusk.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, afirmó este lunes que la postura del precandidato presidencial republicano estadounidense “no es un enfoque sensato”.

“Soy un gran defensor de la OTAN. Es lo que garantiza que estemos a salvo y eso es esencial en este mundo, en el que hemos sido testigos de la terrible e ilegal invasión de Ucrania por parte de (Vladimir) Putin”, afirmó Cameron en declaraciones a la prensa desde East Kilbride, en Escocia, según recoge la prensa británica.

El expresidente estadounidense Donald Trump, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Allison Dinner

“En realidad la OTAN este año se ha hecho más fuerte con la adhesión de Suecia y Finlandia. Evidentemente queremos que todos los países gasten como nosotros, el 2 por ciento del PIB (en defensa), pero creo que lo que se ha dicho no es un enfoque sensato”, dijo el canciller británico.

Europa necesita un “segundo seguro” de vida además de la OTAN, afirmó este lunes el jefe de la diplomacia francesa, Stéphane Séjourné.

“Necesitamos un segundo seguro de vida, no como sustituto, no contra la OTAN, sino como complemento”, indicó Séjourné durante una reunión cerca de París con sus homólogos alemán y polaco.

Por su parte, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, calificó este lunes de “inaceptables” las polémicas declaraciones de Trump.

En un debate en el Club Siglo XXI de Madrid, Robles resaltó la importancia de que tanto la OTAN como la Unión Europea se hayan mostrado y se estén mostrando unidas en su ayuda a Ucrania frente a la agresión rusa, un apoyo que, recalcó, no puede decaer.

Reiteró, una vez más, que España se va a seguir volcando con Ucrania: “Es una batalla que no podemos perder, nos estamos jugando mucho”.

En este contexto de unidad, Robles mostró su preocupación por las palabras de Trump, “desde todos los puntos de vista inaceptables”, en las que dijo que “va a permitir” que Rusia ataque al aliado de la Alianza Atlántica que no llegue a un gasto en defensa del 2 % del PIB.

Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó el domingo a Trump de “socavar la seguridad” de los países de la Alianza Atlántica.

“Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo”, aseveró Stoltenberg en un comunicado de prensa.

Remarcó, eso sí, que la OTAN “sigue estando preparada y capacitada para defender a todos los aliados” y advirtió de que “cualquier ataque” contra alguno de sus miembros “será respondido con una respuesta unida y contundente”, siguiendo el principio de defensa colectiva que recoge el artículo 5 del Tratado Atlántico.

Stoltenberg también mostró su deseo de que los Estados Unidos “sigan siendo un aliado fuerte y comprometido” de la OTAN “independientemente de quién gane las elecciones presidenciales” que el país celebrará en noviembre de este 2024, y para las cuales Trump aspira a ser de nuevo el candidato del Partido Republicano.

(Con información de AFP, AP, EFE y Europa Press)