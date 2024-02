El Parlamento de Ucrania dio el primer visto bueno a la ley que amplía la movilización militar y facilita el reclutamiento

04/03/2022 Imagen de archivo de la Rada Suprema POLITICA EUROPA UCRANIA INTERNACIONAL PAVLO BAGMUT / ZUMA PRESS / CONTACTO

El Parlamento de Ucrania, conocido como Rada Suprema, dio este miércoles el primer visto bueno a la ley que amplía la movilización militar y facilita el reclutamiento de más ciudadanos para engrosar las filas del Ejército ucraniano en plena invasión rusa del territorio.

Te puede interesar: Zelensky estuvo “relativamente cerca” de explosiones mientras visitaba a tropas en el frente de batalla

La propuesta del Gobierno se hizo con 243 votos a favor en su primera lectura, por encima del límite establecido de 226 votos, tal y como ha indicado el diputado Yaroslav Yelezniak en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram. Ahora, el texto tendrá que ser aprobado en una segunda y última lectura antes de ser ratificado por el presidente, Volodimir Zelensky.

El borrador reduce la edad de reclutamiento de los 27 a 25 años y legaliza las notificaciones digitales sobre la necesidad de presentarse al servicio militar, además de introducir la posibilidad de prohibir a las personas que evaden el servicio militar conducir vehículos o acceder a sus cuentas bancarias, entre otras cuestiones.

Te puede interesar: Dos familias colombianas buscan repatriar a soldados fallecidos en la guerra entre Ucrania y Rusia

La ley tiene como objetivo contribuir al reclutamiento de más soldados para hacer frente a las tropas rusas en plena guerra y a medida que el Kremlin intensifica sus ataques con misiles y drones.

No obstante, tanto el Defensor del Pueblo de Ucrania como algunos diputados han criticado las medidas por considerar que son demasiado estrictas, incluida la normativa que obliga a los soldados a permanecer en servicio de combate durante al menos 36 meses, un plazo que muchos consideran excesivo.

Te puede interesar: Hungría: el partido del presidente Viktor Orbán boicoteó la sesión parlamentaria sobre el ingreso de Suecia a la OTAN

Tras la movilización, todos los ciudadanos tendrán que someterse a un entrenamiento militar obligatorio durante dos o tres meses, según informaciones recogidas por la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

En esta imagen proporcionada por la oficina de presidencia de Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en el centro, durante su visita a la región de Zaporiyia, donde se producen intensos combates con tropas rusas, en Ucrania, el domingo 4 de febrero de 2024. (Oficina de presidencia de Ucrania via AP)

Reestructuración del liderazgo militar es inminente

Zelensky dijo que está pensando en despedir al principal oficial militar del país como parte de una reestructuración más amplia del liderazgo, una posibilidad que ha conmocionado a la nación que libra una guerra para poner fin a la invasión de Rusia y también ha preocupado a los aliados occidentales de Ucrania.

Zelensky confirmó en una entrevista con la emisora italiana RAI TV publicada el domingo por la noche que estaba pensando en destituir al general Valerii Zaluzhnyi, el popular comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania. Dijo que estaba contemplando la medida para garantizar que el país siga siendo dirigido por personas que estén “convencidas de la victoria” contra Rusia.

“Es necesario un reinicio, un nuevo comienzo”, dijo Zelensky. La revisión “no se trata de una sola persona sino de la dirección del liderazgo del país”.

“Estoy pensando en este reemplazo, pero aquí no se puede decir que reemplazamos a una sola persona”, dijo Zelensky. “Cuando hablamos de esto, me refiero al reemplazo de una serie de líderes estatales, no solo en un solo sector”. “Como los militares. Si queremos ganar, todos debemos empujar en la misma dirección, convencidos de la victoria. No podemos desanimarnos, dejar caer los brazos. Debemos tener la energía positiva adecuada”.

Los comentarios de Zelensky fueron su primer reconocimiento del posible despido de Zaluzhnyi. El posible derrocamiento del general ya ha causado revuelo en Ucrania y deleitó al Kremlin a medida que la guerra se acerca a su segundo aniversario.

Zaluzhnyi es ampliamente respetado entre los militares ucranianos y considerado un héroe nacional. Se le atribuye haber detenido la invasión rusa a gran escala en los primeros días de la guerra y haber hecho retroceder con pericia a las tropas de Moscú.

(Con información de Europa Press)