El video que muestra el momento en el que Hamas secuestró a una adolescente, a su madre y al perro de la familia

Publican video en el que se ve a los terroristas de Hamas secuestrando israelíes el pasado 7 de octubre.

Un video recientemente publicado muestran a terroristas de Hamas saliendo del Kibbutz Nir Yitzhak con las rehenes Gabriela Leimberg y su hija Mia, de 17 años, y su perra Bella, después de masacrar a los residentes de lugar y secuestrar a decenas de personas el pasado 7 de octubre.

Te puede interesar: Hamas anunció que devolverá ocho rehenes y entregará los cuerpos de tres israelíes muertos en Gaza

Mia llevaba a su perra dentro de una manta. Las tres fueron liberados el mes pasado como parte de un acuerdo de tregua.

Mia Leimberg estuvo casi dos meses de cautiverio en Gaza con Bella, su perra Shih Tzu. Uno de los momentos más sorprendentes de un alto el fuego de una semana entre Israel y Hamás que terminó el viernes pasado.

Te puede interesar: Los tres comandantes de Hamas en Gaza que Israel tiene en la mira tras el fin de la tregua

“Cuando estábamos allí, teníamos que darle de comer nuestras sobras. Sí, estoy hablando de ti, Bella”, dijo Mia, de 17 años, mirando a la pequeña perra en sus brazos. “Y teníamos que asegurarnos de que ella no se volviera loca donde estábamos. Teníamos que retenerla para que no fuera a explorar y molestar a nadie allí”.

Mia y su madre Gabriela estaban visitando a su familia en el Kibbutz Nir Yitzhak cuando fueron tomadas como rehenes por Hamas.

Te puede interesar: Denuncian que Hamas drogaba a los niños secuestrados y los marcaba con métodos crueles para identificarlos

La madre, la hija, la tía y el perro fueron liberados como parte de un canje por prisioneros palestinos, pero su tío y la pareja de su tía siguen en cautiverio.

FOTO DE ARCHIVO: Mia Leimberg sostiene a su perro Bella mientras ella y otros son entregados por militantes de Hamas a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja en esta captura de pantalla tomada de un vídeo publicado el 28 de noviembre de 2023. Ala militar de Hamás/Folleto vía REUTERS

“Fue difícil. La sostuve (a Bella) todo el camino hasta allí. Fueron cuatro kilos extra. Y tengo la suerte de poder mantenerla durante toda esa situación y traerla de regreso”, dijo Mia desde su su casa en Jerusalén en su primera entrevista con los medios.

Han comenzado a surgir descripciones del cautiverio de Hamas con el regreso a casa de algunos de los rehenes israelíes. Algunos han descrito alojamientos “asfixiantes”, sin acceso a medicamentos y con escasez de alimentos. Los niños han contado que se les ordenó siempre guardar silencio.

“Afortunadamente para mí, Bella no se parece a todos los otros perros pequeños que conozco personalmente, es bastante tranquila, a menos que esté jugando o enojada”, dijo. “Si la hubieran visto como una molestia, creo que no me habrían dejado quedármela, con toda honestidad”.

“Ella fue de gran ayuda para mí”

Muchas mascotas murieron o desaparecieron durante el ataque de Hamas.

El padre de Mia, Moshe, dijo que buscaron a Bella durante las semanas que su familia estuvo en cautiverio. El día de su liberación, se sorprendió al escuchar que ella salió con el perro en brazos.

Describió con más detalle lo que pasó su hija para quedarse con Bella. “Le preocupaba que le pasara algo al perro si la dejaba atrás”, dijo.

Mia escondió al perro debajo de su pijama mientras los subían a un vehículo que salía del kibutz.

“Luego los llevaron a túneles... ella tuvo al perro con ella todo el tiempo”, dijo. “Cuando salieron del túnel tuvieron que subir por una escalera, fue entonces cuando la gente de Hamas se dio cuenta de que esto no era una muñeca, era un perro vivo que respiraba”.

Mia Leimberg, de 17 años, liberada del cautiverio después de ser tomada como rehén por el grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza con su madre Gabriela y su perro Bella, sostiene al perro en sus brazos en su casa en Jerusalén, el 5 de diciembre de 2023. El tío de Mia y la pareja de la tía permanecen en cautiverio. REUTERS/Ronen Zvulun

“Se produjo una pequeña discusión y se decidió dejarla quedarse con el perro en lugar de dejarlo atrás”, dijo.

Los cautivos limpiaron los desechos del perro para evitar malos olores.

“Estaba muy decidida a traer al perro de regreso, y una de las expresiones que tiene ahora, sobre el perro, es ‘Te amo hasta Gaza y de vuelta’”, dijo.

Más de 100 rehenes fueron liberados en la tregua que finalizó el viernes. Desde entonces se han reanudado los combates e Israel continúa su ofensiva militar contra Hamas en Gaza.

Mia describió cómo el cautiverio fue una experiencia dura que “llevará bastante tiempo asimilarlo”. Pero tener a Bella ayudó. “Ella fue de gran ayuda para mí. Me mantuvo ocupado. Fue un apoyo moral”.

Dijo que lucharán por la libertad de los demás rehenes, incluida la pareja de su tío y su tía.

“Los extrañamos todos los días y se siente mal estar aquí sin ellos”, dijo. “Aunque estoy feliz de estar de regreso, todavía no hemos terminado”.

(Con información de Reuters)