Qué capacidad de combate mantiene Hamas y cuándo podría haber una nueva entrega de rehenes

Milicianos de Hamas en el momento en que entregan a una de las rehenes israelíes a la Cruz Roja Internacional la última semana.

Al comienzo de esta guerra tras el brutal ataque terrorista del 7 de octubre había dudas sobre la cantidad de combatientes con los que cuenta Hamas para resistir una ofensiva del ejército israelí, uno de los mejores equipados y entrenados del mundo. Esas dudas continúan ahora después de la semana de cese al fuego y la liberación de rehenes y prisioneros. Se cree que en las primeras tres semanas de la ofensiva sobre el norte de la Franja de Gaza podría haber perdido, al menos, un diez por ciento del total de sus fuerzas, unos 3.000 de los 30.000 milicianos que tendría en sus filas, aunque algunos analistas creen que esta cifra es exagerada. Con respecto a su infraestructura de túneles donde esconderse, hay menos dudas: se cree que conservan la mayoría y que están en buen estado de operación.

Según los altos oficiales del ejército israelí que hablaron con la prensa británica esta última semana, Hamas perdió “docenas de comandantes en el campo de batalla, pero sus altos mandos están prácticamente intactos”. Varios de los rehenes liberados dijeron que habían sido visitados por el máximo líder político de Hamas en la Franja, Yahya Sinwar, y que había hablado con ellos en hebreo. Sinwar estudió hebreo mientras estuvo en prisión en Israel hace unos años. Esto hecha por tierra los reportes de que Sinwar había muerto en los bombardeos. “Eliminar a Hamás de Gaza empieza por los dirigentes de Gaza y queda mucho trabajo por hacer”, asegura Eyal Hulata, ex asesor de seguridad nacional israelí.

Los otros altos dirigentes políticos de Hamas se encuentran fuera de la Franja. Están en Qatar, El Líbano y Egipto. Y, según la inteligencia israelí, “reciben poca y nada información por parte de Sinwar”. Esto ocurre particularmente con Jaled Mashal, el más conocido de los dirigentes políticos de la organización, que vive en Doha, y está enfrentado a Sinwar desde hace años. El relativamente pragmático Ismail Haniyeh, presidente del buró político de Hamás, es el más respetado por los comandantes en Gaza y quien intenta mediar entre las facciones. “Haniyeh dirige la batalla política de Hamás con los gobiernos árabes”, explicó a The Guardian, Adeeb Ziadeh, especialista en asuntos palestinos de la Universidad de Qatar. “Él es el frente político y diplomático de Hamás. No se ocupa de las cuestiones militares”. Pero es Sinwar quien maneja en este momento a la organización. Todas las negociaciones para la liberación de los rehenes terminaron siempre en él, según fuentes estadounidenses que hicieron de mediadores.

Yahya Sinwar, el jefe de Hamas dentro de la Franja de Gaza, durante la última celebración del día internacional de Quds. (Europa Press/Contacto/Yousef Masoud)

Hamas también parece tener aún la capacidad para lanzar cohetes contra el territorio israelí. Lo hizo para romper la tregua poco antes de las seis de la mañana (local) del viernes con una descarga de más de diez misiles. La gran mayoría son los Qassam o Saraya al-Quds que fabrican dentro de la Franja, sin sistema guiado, pero efectivos para crear el terror en la población civil israelí. No se sabe si puede lanzar cohetes más sofisticados de fabricación iraní como lo hizo el primer día de la confrontación cuando disparó unos 5.000, la gran mayoría interceptados por el sistema de defensa Domo de Hierro.

También parece seguir teniendo el control del terreno en la Franja. De acuerdo a las imágenes que todos vimos sobre la liberación de los rehenes, los milicianos se movieron con total tranquilidad. Aparecieron en formación en convoyes de camionetas artilladas, con decenas de “soldados” perfectamente uniformados sin señales de estar exhaustos por el combate. Si bien el ejército israelí destruyó toda la infraestructura de edificios gubernamentales del centro de la ciudad de Gaza, parecería que en el resto del territorio se pudieron mover libremente durante el cese al fuego y tendrían conexión con las unidades que aún permanecen en los túneles de la zona norte. Incluso, en la última entrega de rehenes del jueves, se los vio rodeados de cientos de jóvenes que querían tomar fotos y videos del acto de la liberación (como si se tratase de la llegada de estrellas de rock), se mezclaban entre ellos y la escena parecía a todos muy natural. “Están manejando las imágenes en forma magistral. Se ve que aprendieron mucho del ISIS”, comentó en la CNN un analista de medios.

Una columna de soldados israelíes avanzan hacia el sur de la Franja de Gaza. (IDF / Xinhua News / Contacto)

Claro que la propaganda sirve de poco cuando hay que enfrentarse a una fuerza mucho más grande y preparada como la israelí. Justin Crump, ex oficial del ejército británico que ahora dirige Sibylline, una empresa de inteligencia de riesgos, afirma que Israel realizó en la primera fase de la ofensiva “progresos razonables dada la densidad del terreno, pero ahora se van a encontrar con las zonas urbanas que estarán fuertemente defendidas a medida que avancen hacia el sur. Y el problema es que allí es donde está ahora la mayoría de la población civil gazatí”.

Las tropas israelíes están mejor equipadas y entrenadas, pero la guerra urbana puede seguir resultando difícil para los ejércitos más avanzados. Hasta ahora, los combates cuerpo a cuerpo sobre el terreno parecen haber sido limitados, y desde luego no tienen nada que ver con la intensa guerra urbana que se estuvo librando entre Rusia y Ucrania en ciudades como Bakhmut. Los vídeos difundidos por las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) muestran que están recurriendo a tanques y blindados en los que transportan a las tropas. Hasta donde sabemos, el número de bajas israelíes es muy limitado, menos de cien. Y es que Israel tampoco comprometió todas sus fuerzas. Se cree que puede tener menos de 30.000 soldados dentro de Gaza. Se trata de una proporción pequeña del total de sus fuerzas: 160.000 militares en activo más 360.000 reservistas.

Por lo tanto, lo que se viene en las próximas semanas, va a tener mucho que ver con cuestiones de evacuación de desplazados, movilidad de tropas e infraestructura que de capacidad de la artillería como sucedió hasta ahora. “El ejército de Israel es más que capaz de destruir a Hamás. Pero una ofensiva no tendrá lugar de forma aislada: los militares deben tener en cuenta la opinión de sus aliados, las amenazas de sus enemigos y la vacilante opinión pública en casa. Todos estos factores son importantes, muy impredecibles y fundamentales para la ofensiva en el sur de Gaza.”, dice Billal Saab, analista del centro de estudios Chatham House.

El sistema antimisiles israelí, Domo de Hierro, intercepta los cohetes lanzados por Hamas desde la Franja de Gaza al terminar la tregua. (REUTERS/Amir Cohen)

El sitio Israel Breaking News mostró un mapa de Gaza reconstruido por Inteligencia Artificial en que el territorio aparece dividido en pequeñas celdas de apenas unas cuadras. Se supone que las fuerzas israelíes utilizarán esta tecnología para moverse e ir limpiando “cuadro por cuadro” cada sector mientras avanzan en diferentes direcciones.

Por ahora, no aparece posible ningún nuevo alto al fuego u otro intercambio de rehenes y prisioneros. El acuerdo alcanzado en estos días con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos está roto. Hasta donde se sabe, Hamas ya no tiene mujeres civiles ni niños israelíes o de otra nacionalidad en su poder. Los restantes, aproximadamente 150, son hombres y muchos de ellos soldados o ex soldados que tienen para la visión de los terroristas “un mayor valor de cambio”. Hamás exigirá la liberación de más prisioneros de alto rango, incluidos algunos que Israel no querrá en absoluto liberar, y posiblemente en mucho mayor número. Ezaat Al Rashq, un portavoz de Hamás que reside en El Líbano, dijo a la cadena de televisión Al Arabiya que “estamos dispuestos a negociar a los prisioneros militares, pero en el momento adecuado y el precio será mucho más alto”.

Del lado israelí creen que no es posible un nuevo alto al fuego y una negociación por los rehenes hasta que el ejército no haya terminado de “limpiar” Gaza. Es probable que la presión internacional haga que esta situación se concrete para la Navidad. Para entonces, se espera que hayan tomado la ciudad sureña de Khan Yunis y estén cerca del paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Habrá que en ese momento que porción de poder mantiene Hamas si es que tiene alguna.