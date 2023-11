Quiénes son las dos rehenes israelíes liberadas por Hamas este jueves tras la extensión de la tregua

Mia Schem y Amit Soussana

El grupo terrorista Hamas liberó por la tarde del jueves a dos rehenes israelíes en Gaza, a la espera de que más secuestrados sean liberados esta jornada, y en una inusual entrega a la luz del día.

Las dos liberadas son Mia Schem, de 21 años, y Amit Soussana, de 40.

Schem fue secuestrada el 7 de octubre cuando estaba en la fiesta colindante con Gaza donde los terroristas palestinos cometieron una gran masacre, y medios como Haaretz hablan de unos 360 muertos.

Se trató de la primera rehén de la que Hamas mandó un video, pocos días después del ataque del 7 de octubre.

El grupo terrorista Hamas publicó un video de una rehén israelí, la primera prueba de vida de un cautivo en Gaza.

Las imágenes la mostraron herida de un brazo y pedía a Israel su liberación.

“Han estado cuidándome, proporcionándome medicamentos. Sólo les pido que me lleven de regreso a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible”, dijo la rehén en la grabación, mientras un empleado sanitario le enrolla una venda.

Según detalló, se lesionó “gravemente en la mano” durante su secuestro, y fue llevada por los terroristas a Gaza, donde, según contó, fue atendida durante tres horas por su herida.

Por su parte, Soussana es abogada y era residente en el kibutz Kfar Aza, comunidad israelí también vecina de Gaza, donde fue secuestrada mientras se escondía en el refugio de su casa.

Amit Soussana

Según lo que se sabía, ese día estaba en su casa con fiebre. Su familia comentó a The Times of Israel que les envió un mensaje diciendo que oía disparos y se iba a esconder en su habitación segura. Desde entonces no tuvieron noticias hasta tres semanas después, cuando se confirmó que era una de las rehenes.

Con la liberación de estas dos mujeres, ya son 99 los cautivos liberados de Gaza, entre ellos 75 israelíes y 24 extranjeros. Como parte del pacto de canje de rehenes por presos entre Israel y Hamas, desde el pasado viernes se excarcelaron también a 210 prisioneros palestinos. Casi todos ellos son mujeres y menores por ambas partes.

Las dos rehenes fueron entregadas a la Cruz Roja, que las trasladó a fuerzas especiales israelíes “adyacentes a la valla de seguridad con la Franja de Gaza”, tras lo que ahora se encuentran en territorio israelí y de camino a la base militar de Hatzerim, en el área del desierto israelí del Néguev.

“Se espera que las próximas hora se entreguen más rehenes”, agregó esta tarde el Ejército. Según medios, Hamas envió un listado de diez cautivos que incluye a ocho israelíes y dos personas con doble ciudadanía ruso-israelí, como parte de los diez rehenes diarios con nacionalidad israelí que está entregando en el marco de la tregua.

Según anunció Hamas, la lista de 30 presos palestinos que se prevé que sean excarcelados hoy incluye a ocho mujeres -todas miembros de la comunidad palestina con ciudadanía israelí- y 22 menores, en su mayoría procedentes de distintas gobernaciones de Cisjordania.

Todo ello se produce en el séptimo día de tregua entre Israel y Hamas en Gaza, que se amplió este jueves a un día más.

