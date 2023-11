Israel comenzó su asalto al búnker terrorista de Hamas en ciudad de Gaza: “Es un área urbana densa y compleja”

Tanques del ejército de Israel avanzan hacia la ciudad de Gaza (AP Foto/Ariel Schalit)

El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Teniente General Herzi Halevi, dijo que las tropas ya se encuentran “dentro de zonas significativas y centrales de Hamas en Gaza”.

“Estamos dentro de instalaciones centrales de Hamas, destruyendo objetivos bajo tierra y sobre tierra, matando a terroristas y activistas”, precisó ante medios de comunicación.

Halevi dijo que el actual conflicto es más amplio que “Israel-Hamas”. “Tiene aspectos globales. Apreciamos calurosamente la presencia del ejército de Estados Unidos aquí con nosotros, en profunda cooperación, impulsando también nuestra capacidad de defender el Estado de Israel de acuerdo con nuestra política de seguridad”, afirmó.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, llevan a cabo una evaluación de seguridad en el cuartel general de las FDI, en Tel Aviv el 23 de octubre de 2023. Europa Press/Contacto/Koby Gideon/Israel Gpo/Archivi

Sobre el suministro de combustible a Gaza, Halevi dijo que permitirán la entrada para su uso en hospitales siempre y cuando se agote.

“Hasta ahora no hemos llevado combustible. Comprobamos la situación en la Franja todos los días. Hace más de una semana que nos dicen que se acabará el combustible en los hospitales, y no ha sido así. Veremos cuándo llega el día en que se agote. Cuando llegue, el combustible se transferirá, con supervisión, a los hospitales, y haremos todo lo posible para garantizar que no llegue a la infraestructura de Hamas y no sirva a sus objetivos de guerra”, explicó el teniente.

Reconoció que la guerra tiene “un precio doloroso y difícil”, y que de momento murieron 18 soldados en la operación terrestre. “Hemos perdido a los mejores de nuestros hijos en la guerra, abrazamos a sus familias”, señaló.

Amigos y familiares lloran al médico de combate israelí, sargento Shay Arvas, que murió en el norte de la Franja de Gaza, en medio de la operación terrestre en curso del ejército israelí contra el grupo terrorista palestino Hamas, en su funeral en Holon, Israel, 2 de noviembre de 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

Aseguró que las FDI tienen la “obligación” de devolver a casa a todos los rehenes retenidos por Hamas y otros grupos terroristas en Gaza.

Asimismo, añadió que por el bien de la seguridad israelí, de Medio Oriente y de los residentes de Gaza, “no será correcto que Hamas siga controlando la Franja”.

El Ejército israelí elevó a 242 la cifra de secuestrados por Hamas

El Ejército israelí elevó a 242 la cifra oficial de secuestrados en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre por el grupo terrorista palestino Hamas contra territorio de Israel en los que también murieron más de 1.400 personas.

En una comparecencia de prensa, el portavoz militar israelí, contralmirante Daniel Hagari, dijo que el Ejército ha notificado a las familias de 242 rehenes que sus seres queridos se encuentran actualmente retenidos en la Franja de Gaza. Hagari recalcó que la cifra de secuestrados aún no es definitiva, dado que el Ejército sigue investigando el paradero de algunas personas a las que se ha dado por desaparecidas.

La cifra de 242 secuestrados no incluye a los cuatro rehenes liberados: Judith y Natalie Ra’anan, madre e hija, con doble nacionalidad israelí-estadounidense, y las ancianas Yocheved Lifshitz y Nurit Cooper, israelíes, ni a la soldado Ori Megidish, que, al parecer, fue rescatada por el Ejército el domingo por la noche, lo que significa que al menos 247 personas fueron tomadas como rehenes el 7 de octubre.