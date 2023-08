Giorgia Meloni pagó la comida de un grupo de italianos que escapó de un restaurante de Albania sin abonar: “Me dio vergüenza”

Cuatro turistas italianos que se fueron de un restaurante en Albania sin pagar

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este sábado que ella “personalmente” pagó la cuenta que un grupo de italianos dejó sin saldar en un restaurante de Albania porque sintió “vergüenza” después de que su homólogo albanés, Edi Rama, le contase lo sucedido.

Meloni, que ha pasado unos días de vacaciones en ese país, explicó que allí Rama le “contó la historia de cuatro italianos que se escaparon a un restaurante local sin pagar la cuenta. El dueño del restaurante, después de que de se viralizaran las imágenes de la fuga, dijo que seguía feliz porque nuestros compatriotas comieron bien y estaban felices”.

“Me dio vergüenza porque la Italia que quiero representar no es una nación de la que se habla en el extranjero por estas cosas, que no respeta el trabajo de los demás, que piensa que es divertido engañar a los demás. Así que decidí pedirle al embajador que fuera a saldar la cuenta, que pagué yo misma. Nada grave, de hecho ni siquiera lo conté”, escribió en sus redes sociales.

Pero, añadió, “incluso esto ha creado controversia en Italia, de una oposición que evidentemente prefiere otra imagen de Italia. Lo siento porque esperaba que al menos en algo tan trivial todos pudiéramos estar de acuerdo”.

Este viernes, la Embajada italiana en Albania explicó en un comunicado que, previa indicación de Meloni, “se ha procedido a saldar la cuenta” porque “los italianos respetan las reglas y saldan sus deudas. Esperamos que no se repitan episodios como este”.

El caso se difundió rápidamente en diversas redes sociales, después de que el restaurante publicara las imágenes de un grupo de cuatro turistas italianos que había escapado de un restaurante en la localidad de Berat sin pagar la cuenta de unos 80 euros.

Albania, separada de Italia por el estrecho mar Adriático, se ha convertido en una de las metas predilectas de los turistas italianos.

De hecho recientemente Rama ha ironizado con esta inversión de tendencia, comparando el éxodo turístico italiano hacia las costas albanesas con la marcha de miles de inmigrantes albaneses hacia Italia a comienzos de la década de los noventa, tras cuarenta años de régimen comunista de Enver Hoxa.

