La OTAN alertó que el régimen chino evalúa enviar armas a Rusia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La OTAN reconoció este jueves que ha visto indicios de que el régimen de China está evaluando suministrar armas a Rusia y advirtió a Beijing de que no dé ese paso.

El anuncio se produjo días después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtiera a China de las consecuencias si proporcionaba apoyo material a la invasión rusa de Ucrania.

“No hemos visto ningún suministro de ayuda letal de China a Rusia, pero hemos visto señales de que están considerando y pueden estar planeando eso”, dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, a la agencia de noticias Reuters en una entrevista.

“Esa es la razón por la que Estados Unidos y otros aliados han sido muy claros, advirtiendo contra ello. Y China, por supuesto, no debería apoyar la guerra ilegal de Rusia”, agregó.

No hubo comentarios inmediatos de China, pero su Ministerio de Relaciones Exteriores dijo con anterioridad el jueves que cualquier posible información sobre la transferencia de armas de China a Rusia que Estados Unidos planee publicar es solo una especulación.

Moscú y Beijing firmaron una asociación “sin límites” en febrero del año pasado, poco antes de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania, y sus vínculos económicos han experimentado un auge a medida que las conexiones rusas con Occidente se han marchitado.

Rusia y China afianzan su cooperación militar (REUTERS/Sputnik/Sergey Bobylev)

Occidente se ha mostrado cauteloso ante la respuesta china a la guerra de Ucrania, y algunos funcionarios han advertido de que una victoria rusa podría influir en las acciones del régimen de Xi Jinping hacia Taiwán.

Beijing salió a negar las versiones. China expone una postura que dice ser pacifista pero mantiene una ambigüedad: se ha negado a criticar a Rusia por sus acciones o incluso a calificarlas de invasión en deferencia a Moscú; al mismo tiempo, insiste en que deben defenderse la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones.

Stoltenberg dijo que el gigante asiático es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y que la guerra de Rusia contra Ucrania viola la Carta de la ONU.

“El principio básico de esa Carta es respetar la integridad de otras naciones y no marchar e invadir otro país con cientos de miles de tropas”, dijo. “Por supuesto, China no debe formar parte de eso”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió el pasado lunes a China contra el apoyo a Rusia y afirmó que hacerlo provocaría una guerra mundial.

“Para nosotros es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado”, dijo Zelensky al periódico alemán Die Welt. “Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible”.

“Pero sí veo una oportunidad para que China haga una valoración pragmática de lo que está ocurriendo aquí”, añadió. “Porque si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial, y creo que China es consciente de ello”.

Volodimir Zelensky advirtió que si China se alía a Rusia se podría desatar una guerra mundial (Oficina de prensa de la presidencia ucraniana via AP)

Estados Unidos advirtió este miércoles a China que habrá “consecuencias” si ahonda aún más sus relaciones con Rusia. El mensaje del Pentágono se dio luego de que, en la víspera, el jefe de la diplomacia de Xi Jinping, Wang Yi, se reuniera en Moscú con el presidente Vladimir Putin.

A raíz de aquel encuentro, en el que los mandatarios señalaron “la cooperación en la arena internacional entre la República Popular de China y la Federación Rusa” por su “gran importancia para la estabilidad de la situación internacional”, la portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, Sabrina Singh, mencionó en una rueda de prensa que Xi Jinping se arriesga a un error de cálculo si continúa respaldando a Rusia.

“Esta es una guerra que Rusia ha lanzado contra Ucrania. Estamos llegando al primer aniversario justo al final de esta semana y, ciertamente, sería un error de cálculo para China proporcionar ayuda letal a Rusia”, declaró.

Casi un año después de que Rusia invadiera Ucrania, surgen nuevas preguntas sobre la posible disposición de China a ofrecer ayuda militar a Moscú en el cada vez más prolongado conflicto.

(Con información de Reuters)

