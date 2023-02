Zelensky confirmó que China no le ha presentado ningún acuerdo de paz para poner fin a la invasión rusa. (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró este martes que no ha visto, por el momento, “ningún documento oficial” sobre el plan de paz anunciado por el jefe de la diplomacia de China, Wang Yi, durante su comparecencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Zelensky señaló, durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que actualmente se encuentra en Ucrania, que tiene conocimiento de que hubo una “comunicación informal” al respecto, aunque por el momento indicó que no ha leído “ningún documento oficial”.

“Creo que es importante tener una posición”, explicó el mandatario ucraniano, agregando que a Kiev le interesan iniciativas de paz de todos los Estados, incluidos los europeos, los africanos, India o China, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Ukrinform.

Wang, consejero de Estado de China, anunció el sábado desde Múnich que Beijing está ultimando los preparativos de una “iniciativa de paz” para poner fin a la guerra en Ucrania al amparo de los principios de la Carta de Naciones Unidas, en un esfuerzo para despejar el aparente “retorno a la mentalidad de la Guerra Fría” que reina entre las superpotencias mundiales, a su entender.

“La confianza entre las grandes potencias mundiales está flaqueando”, declaró durante su comparecencia, la primera de un diplomático chino de su calibre en el foro desde el estallido de la pandemia de la COVID-19.

Aseguró que la política de sanciones no es una solución al convertirse en un obstáculo para el diálogo como herramienta principal en la resolución de conflictos. “Después de todo, hay que dar una oportunidad a la paz”, manifestó.

Zelensky, advirtió este lunes que el apoyo del régimen chino a Rusia en su ilegal invasión a Ucrania provocaría una guerra mundial.

“Para nosotros es importante que China no apoye a la Federación Rusa en esta guerra. De hecho, me gustaría que estuviera de nuestro lado”, dijo Zelensky al periódico alemán Die Welt. “Por el momento, sin embargo, no creo que sea posible”.

“Pero sí veo una oportunidad para que China haga una valoración pragmática de lo que está ocurriendo aquí”, añadió. “Porque si China se alía con Rusia, habrá una guerra mundial, y creo que China es consciente de ello”.

Casi un año después de que Rusia invadiera Ucrania, surgen nuevas preguntas sobre la posible disposición de China a ofrecer ayuda militar a Moscú en el cada vez más prolongado conflicto.

En una entrevista emitida el domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la inteligencia estadounidense sugiere que China está considerando la posibilidad de proporcionar armas y municiones a Rusia, una participación en el esfuerzo bélico del Kremlin que, según él, sería un “problema grave”.

Antony Blinken, aseguró que la inteligencia estadounidense sugiere que China está considerando la posibilidad de proporcionar armas y municiones a Rusia, una participación en el esfuerzo bélico del Kremlin que, según él, sería un “problema grave”. (REUTERS)

Por su parte, la Unión Europea añadió este lunes que si China provee armas a Rusia, cruzará “una línea roja” en la relación con Bruselas.

El régimen de Xi Jinping salió a negar las versiones.

China mantiene una postura que dice ser pacifista pero continúa con sus ambigüedades: se ha negado a criticar a Rusia por sus acciones o incluso a calificarlas de invasión en deferencia a Moscú. Al mismo tiempo, insiste en que deben defenderse la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones.

La cuestión ahora es si China está dispuesta a convertir ese respaldo retórico en apoyo material.

(Con información de Europa Press y Reuters y The Associated Press)

