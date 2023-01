Dubái eliminó el impuesto del 30% sobre las ventas de alcohol y la tarifa por las licencias de licor

Las ventas de alcohol han servido durante mucho tiempo como un importante barómetro de la economía de Dubái, uno de los principales destinos turísticos de los Emiratos Árabes Unidos, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates. REUTERS/Ahmed Jadallah

Dubái puso fin el domingo a su impuesto del 30% sobre las ventas de alcohol en el emirato e hizo que las licencias requeridas para vender bebidas alcohólicas fueran gratuitas, poniendo fin a una antigua fuente de ingresos para su familia gobernante que aparentemente impulsaría aún más el turismo en el emirato.

El repentino anuncio del Día de Año Nuevo, realizado por dos minoristas de alcohol vinculados al estado de Dubái, provino aparentemente de un decreto del gobierno de su familia gobernante Al Maktoum. Sin embargo, los funcionarios del gobierno no reconocieron de inmediato la decisión y no respondieron a las preguntas de The Associated Press.

Pero sigue años de flexibilización de las regulaciones sobre el licor en el emirato, que ahora vende alcohol durante el día en Ramadán y comenzó a realizar entregas a domicilio durante los cierres al comienzo de la pandemia de coronavirus.

Las ventas de alcohol han servido durante mucho tiempo como un importante barómetro de la economía de Dubái, uno de los principales destinos turísticos de los Emiratos Árabes Unidos, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates. Durante la reciente Copa del Mundo en las cercanías de Qatar, los numerosos bares de Dubái atrajeron a los aficionados al fútbol que viajaban al trabajo.

Según la ley de Dubái, los no musulmanes deben tener 21 años o más para consumir alcohol.

Sin embargo, una pinta de cerveza fácilmente puede costar más de 10 dólares en un bar, y otras bebidas pueden costar aún más. No quedó claro de inmediato si esto causaría una caída de los precios en los establecimientos que sirven alcohol o si solo afectaría a quienes lo compran a los minoristas.

El distribuidor de alcohol Maritime and Mercantile International (MMI), que forma parte del más amplio Emirates Group, hizo el anuncio en un comunicado.

“Desde que comenzamos nuestras operaciones en Dubái hace más de 100 años, el enfoque del emirato se ha mantenido dinámico, sensible e inclusivo para todos”, dijo Tyrone Reid de MMI. “Estas regulaciones actualizadas recientemente son fundamentales para continuar garantizando la compra y el consumo seguro y responsable de bebidas alcohólicas en Dubái y los Emiratos Árabes Unidos”.

MMI no respondió a una pregunta sobre si la decisión era permanente. Sin embargo, un anuncio publicado por MMI instó a los clientes a comprar en sus tiendas y dijo que “ya no es necesario que conduzca a los otros emiratos”. Los residentes de Dubái han conducido durante mucho tiempo a Umm al-Quwain y otros emiratos para comprar alcohol a granel y libre de impuestos.

Todavía no quedó claro de inmediato si esto causaría una caída de los precios en los establecimientos que sirven alcohol o si solo afectaría a quienes lo compran a los minoristas. REUTERS/Rula Rouhana

African & Eastern, el segundo minorista de alcohol que se cree que está al menos parcialmente en manos del estado o de empresas afiliadas, también anunció el fin de los impuestos municipales y las tarifas de licencia.

Según la ley de Dubái, los no musulmanes deben tener 21 años o más para consumir alcohol. Se supone que los bebedores llevan tarjetas de plástico emitidas por la policía de Dubái que les permiten comprar, transportar y consumir cerveza, vino y licor. De lo contrario, pueden enfrentar multas y arrestos, a pesar de que la vasta red de bares, clubes nocturnos y salones del emirato casi nunca piden ver el permiso.

Aún así, Dubai, relativamente liberal, es un caso atípico entre otros en la región. Sharjah, un emirato que limita con Dubái al norte, prohíbe el alcohol, al igual que las naciones vecinas de Irán, Kuwait y Arabia Saudita.

Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, ricos en petróleo, puso fin a su sistema de licencias de alcohol en septiembre de 2020. El anuncio del domingo también se produjo cuando los EAU se preparan para introducir un impuesto corporativo del 9% en junio además de otras tarifas y cargos que grava mientras evita los impuestos sobre la renta personal.

(Con información de AP)

