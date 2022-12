La estrategia de los médicos de Kherson para engañar a los rusos y evitar que deporten a miles de bebés ucranianos

Los dibujos de los niños se ven dentro de una estructura de madera en un puesto de control, en medio de la invasión rusa de Ucrania, cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk, Ucrania, el 23 de mayo de 2022. REUTERS/Carlos Barria

Horas después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, el personal de salud de un hospital infantil en el sur del país agredido comenzó a planear en secreto cómo salvar a los bebés. Se empezó a sospechar que los rusos se apoderaban de niños huérfanos y los enviaban a Rusia, por lo que el personal del hospital regional infantil en la ciudad de Kherson comenzó a falsificar los registros médicos de los huérfanos para que pareciera que estaban demasiado enfermos para mudarse.

“Deliberadamente escribimos información falsa de que los niños estaban enfermos y no podían ser transportados”, dijo la Dra. Olga Pilyarska, jefa de cuidados intensivos. “Teníamos miedo de que (los rusos) se enteraran… (pero) decidimos que salvaríamos a los niños a toda costa”.

Pero los residentes dicen que incluso más niños habrían desaparecido si no hubiera sido por los esfuerzos de algunos miembros de la comunidad que arriesgaron sus vidas para esconder a tantos pequeños como pudieron.

En el hospital de Kherson, el personal inventó enfermedades para 11 bebés abandonados bajo su cuidado, para que no tuvieran que entregarlos al orfanato donde sabían que les darían documentos rusos y posiblemente se los llevarían. Un bebé tenía “sangrado pulmonar”, otro “convulsiones incontrolables” y otro necesitaba “ventilación artificial”, dijo Pilyarska sobre los registros falsos.

En las afueras de Kherson, en el pueblo de Stepanivka, Volodymyr Sahaidak, director de un centro de rehabilitación social y psicológica, también falsificaba documentos para ocultar a 52 niños huérfanos y vulnerables. El hombre de 61 años colocó a algunos de los niños con siete miembros de su personal, otros fueron llevados con parientes lejanos y algunos de los mayores se quedaron con él, dijo. “Parecía que si no escondía a mis hijos, simplemente me los quitarían”, dijo.

El hogar de niños huérfanos de Kherson, donde tropas de Putin fueron a buscar bebés para deportarlos a Crimea y otros territorios bajo su controls (AP Photo/Bernat Armangue)

Espacios para bebés vacíos en un patio de juegos del orfanato de Kherson (AP Photo/Bernat Armangue)

Después de que Rusia ocupara Kherson y gran parte de la región en marzo, comenzaron a separar a los huérfanos en los puestos de control, lo que obligó a Sahaidak a ser creativo sobre cómo transportarlos. En un caso, falsificó registros que decían que un grupo de niños había recibido tratamiento en el hospital y su tía los llevaba para reunirse con su madre, que estaba embarazada de nueve meses y los esperaba al otro lado del río.

Si bien Sahaidak logró evitar a los rusos, no todos los niños tuvieron la misma suerte. En el orfanato de Kherson, donde el hospital habría enviado a los 11 bebés, unos 50 niños fueron evacuados en octubre y supuestamente llevados a Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014, dijeron a The Associated Press un guardia de seguridad de la institución y vecinos.

“Llegó un omnibus con la inscripción Z (un símbolo pintado en los vehículos rusos) y se los llevaron”, dijo Anastasiia Kovalenko, que vive cerca.

Al comienzo de la invasión, un grupo de ayuda local trató de esconder a los niños en una iglesia, pero los rusos los encontraron varios meses después, los devolvieron al orfanato y luego los evacuaron, dijeron los lugareños.

Los médicos trataron de evitar que los niños regresaran al orfanato para evitar su deportación forzosa (AP Photo/Bernat Armangue)

Un grupo de niños duerme en una de las habitaciones de la maternidad de Kherson (AP Photo/Bernat Armangue)

A principios de este año, The Associated Press informó que Rusia está tratando de dar a miles de niños ucranianos a familias rusas para su crianza o adopción. Se descubrió que los funcionarios han deportado a niños ucranianos a Rusia o territorios controlados por Rusia sin consentimiento, les mintieron diciendo que sus padres no los querían, los usaron para propaganda y les dieron familias y ciudadanías rusas.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, dice que los funcionarios rusos están llevando a cabo una campaña deliberada de despoblación en las partes ocupadas de Ucrania y deportando niños bajo la apariencia de planes de rehabilitación médica y programas de adopción.

Las autoridades rusas han dicho repetidamente que trasladar niños a Rusia tiene como objetivo protegerlos de las hostilidades. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha rechazado las afirmaciones de que el país está confiscando y deportando a los niños. Ha notado que las autoridades están buscando familiares de niños sin padres que se quedaron en Ucrania para encontrar oportunidades para enviarlos a casa cuando sea posible.

Tanya, una niña autista de 12 años que no habla, toma una siesta en su habitación en un centro para personas con necesidades especiales, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Odesa (REUTERS/Edgar Su)

La defensora de los derechos de los niños de Rusia, Maria Lvova-Belova, supervisó personalmente el traslado de cientos de huérfanos de las regiones de Ucrania controladas por Rusia para su adopción por familias rusas. Confirmó que a algunos de los niños se les ofreció la oportunidad de regresar a Ucrania, pero se negaron a hacerlo. Su declaración no pudo ser verificada de forma independiente.

El asesor regional de protección infantil de Europa y Asia Central de UNICEF, Aaron Greenberg, dijo que hasta que se pueda verificar el destino de los padres u otros parientes cercanos de un niño, se considera que cada niño separado tiene parientes cercanos vivos, y las autoridades deben realizar una evaluación.

La seguridad local y nacional y las fuerzas del orden están buscando a los niños que fueron trasladados, pero aún no saben qué les sucedió, dijo Galina Lugova, jefa de la administración militar de Kherson. “No sabemos el destino de estos niños… no sabemos dónde están los niños de los orfanatos o de nuestras instituciones educativas, y esto es un problema”, dijo.

Por ahora, gran parte de la carga recae en los lugareños para encontrarlos y llevarlos a casa.

Durante semanas, el personal administrativo y médico del hospital fraguó partes sobre la salud de los niños para evitar su regreso al orfanato y su consiguiente deportación a Rusia o territorios bajo su control (AP Photo/Bernat Armangue)

A pesar de los esfuerzos de los médicos, se estima que varias decenas de pequeños han sido trasladados compulsivamente a Rusia (AP Photo/Bernat Armangue)

En julio, los rusos llevaron a 15 niños desde el frente en la región cercana de Mykolaiv al centro de rehabilitación de Sahaidak y luego a Rusia, dijo. Con la ayuda de extranjeros y voluntarios, logró localizarlos y llevarlos a Georgia. Sahaidak no proporcionó más detalles sobre la operación por temor a ponerla en peligro, pero dijo que se espera que los niños regresen a Ucrania en las próximas semanas.

Para algunos, la amenaza de Rusia de deportar niños ha traído resultados inesperados. En octubre, cuando hubo señales de que los rusos se estaban retirando, Tetiana Pavelko, enfermera del hospital infantil, temía que se llevaran a los bebés con ellos. Incapaz de tener hijos propios, la mujer de 43 años corrió a la sala y adoptó a una niña de 10 meses.

Pavelko se secó las lágrimas de alegría de las mejillas y dijo que nombró a la bebé Kira en honor a una mártir cristiana. “Ayudó a la gente, sanó y realizó muchos milagros”, dijo.

Con información de AP

Seguir leyendo: