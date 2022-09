Símbolos nazis y homenajes a los tiradores de Columbine: quién era el autor de la masacre que dejó 15 muertos en una escuela rusa

Investigadores Rusos Muestran Imágenes De Escuela Donde Hombre Armado Mató Al Menos A 13 Personas

El autor de la masacre ocurrida en una escuela rusa este lunes fue identificado como Artiom Kazantsev, un ex alumno del centro educativo de Izhvesk, una ciudad situada al oeste de los Urales.

En el ataque 15 personas murieron, entre ellos 11 niños y cuatro adultos, y 24 resultaron heridas, entre ellos 22 niños y 2 adultos.

Kazantsev, nacido en 1988, se suicidó tras la masacre. Vestía un pulóver “negro con simbología nazi y un pasamontañas”, informaron las autoridades.

“Estamos comprobando si era afín a las posiciones neofascistas y a la ideología nazi”, indicaron.

El comité de investigación ruso publicó también un video que muestra el cuerpo de un individuo recostado en el suelo, con sangre alrededor del cráneo y vestido con un pulóver negro con una esvástica roja.

Esta captura de pantalla muestra el cuerpo del atacante en la escuela No88 en Izhevsk (Comité de Investigaciones de Rusia/ AFP)

“Los policías encontraron el cuerpo del hombre que abrió fuego. Según nuestras informaciones, se suicidó”, explicó el Ministerio ruso de Interior.

Hay indicios de que el atacante pudo haberse inspirado en el tiroteo ocurrido en una escuela estadounidense en Columbine en 1999.

En las armas utilizadas en el ataque llevaban llaveros hechos a mano en homenaje a los tiradores Eric Harris y Dylan Klebold, autores de la masacre que dejó 13 muertos y 24 heridos.

Una cadena mostraba las palabras “Eric” y “Dylan”, mientras que la otra decía “Columbine”.

Un mensaje reenviado a Telegram que se cree que fue escrito por el atacante decía: “Lo que sucedió no es un ataque terrorista. Como única razón de lo sucedido, les pido que citen el odio. No soy miembro de ninguna organización extremista, no tengo reivindicaciones políticas”.

La escuela cuenta con unos mil alumnos y 80 maestros. (REUTERS/Stringer)

Los hechos se produjeron por la mañana en la escuela nº88 de Izhvesk, una ciudad situada al oeste de los Urales, que dividen la parte europea de la zona asiática de Rusia, y que alberga las fábricas de los fusiles de asalto Kalashnikov.

El establecimiento cuenta con unos mil alumnos y 80 maestros, según su página web.

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el ataque de “acto terrorista inhumano”, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“El presidente llora profundamente la muerte de personas y niños en esta escuela donde se perpetró un atentado terrorista”, dijo Peskov, agregando que Putin desea que “los heridos [...] se recuperen”.

Según dijo el gobernador regional, Alexander Brechalov, en un video publicado en Telegram, el atacante entró en la escuela, mató al guardia y luego abrió fuego en el interior del establecimiento apuntando hacia los niños.

Paramédicos y militares en la escena del tiroteo en la escuela en Izhevsk

Videos difundidos en las redes mostraron a estudiantes y maestros acurrucados debajo de los escritorios y escondidos en armarios en sus aulas mientras el hombre armado avanzaba por los pasillos. Otros estudiantes resultaron heridos después de saltar por las ventanas para escapar de los disparos.

Los clips también mostraron el momento en que policías armados ingresaron al edificio en busca del pistolero mientras otros oficiales y maestros conducían a los niños aterrorizados hacia las salidas.

El hecho ocurrido en Izhevsk dejó al menos trece muertos, entre ellos siete niños

Una vez que terminó el ataque, las imágenes mostraron a los niños heridos siendo sacados de la escuela a las ambulancias que esperaban.

Muchos de los afectados eran alumnos de primer grado -de siete años- según los informes.

Se abrió una investigación por “asesinato” y “porte ilegal de armas”, que fue transferida al comité de investigación de Rusia, el principal órgano de investigación del país.

El tiroteo del lunes se produce en medio de un clima tenso en muchas regiones de Rusia, en un contexto de movilización militar de cientos de miles de reservistas por la ofensiva en Ucrania.

Este lunes también, un hombre abrió fuego en un centro de reclutamiento del ejército ruso en Siberia, hiriendo de gravedad a un militar que trabajaba en el lugar.

El fenómeno de los tiroteos solía ser muy inusual en el país, especialmente en las escuelas, pero desde hace algunos años se ha vuelto más frecuente, a tal punto que Vladimir Putin expresó su preocupación, atribuyendo las causas a sucesos importados de Estados Unidos y al efecto perverso de la globalización.

Izhevsk es una ciudad de cerca de 650.000 habitantes y es la capital de la república de Udmurtia, ubicada en el centro del país.

