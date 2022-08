Volodimir Zelensky le pidió a América Latina que “no comercie con Rusia" para que entienda que por su invasión "paga un precio muy alto"

El presidente Zelensky hizo un llamado a condenar las acciones de Rusia.

A cinco meses del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky le habló por primera vez a Latinoamérica por medio de una videoconferencia con una universidad chilena. Entre sus palabras, el jefe de Estado aseguró que la “Federación Rusa trata de prevenir nuestros contactos con los países de América Latina”

La reunión fue coordinada por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). El rector de la UC, Ignacio Sánchez, dio las primeras palabras y la bienvenida al Presidente Zelensky, además de informar que estuvieron invitados el presidente de Chile, Gabriel Boric, y la Canciller Antonia Urrejola, quienes se excusaron de asistir.

Zelensky partió diciendo que hace 175 días que están bajo ataque por parte de Rusia, luego que el 24 de febrero de este año se iniciara la invasión. Para el mandatario ucraniano, “el motivo de la traición rusa contra los ucranianos tiene el carácter de herramienta colonizadora”, para agregar que “esta guerra no comenzó hace 175 días. El 24 de febrero, Rusia atacó a Ucrania en masa (...), pero la guerra comenzó en 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea”.

“Lo que nos importa a nosotros es que los países de América Latina sepan la verdad y compartan nuestra verdad con otros”, dijo Zelensky y que “sean dirigentes o jóvenes, tenemos muchos valores en común”, agregó el mandatario sobre el objetivo de acercar al pueblo de Ucrania con el latinoamericano. El líder subrayó además que “tienen que entender que la Federación Rusa trata de prevenir nuestros contactos con los países de América Latina y de África porque Rusia tiene su influencia”.

Sobre el rol de Rusia y el desarrollo de la guerra, el presidente dijo que “Rusia no quiere parar ni poner fin a esta guerra”, para añadir que “ellos empezaron esta guerra para eliminarnos. No quieren un punto intermedio. Lo que les interesa es dominar por completo a Ucrania, que nosotros no existamos”, manifestó el mandatario.

Rol de la comunidad internacional y futuro

Ante la pregunta sobre el rol de Chile y la comunidad internacional, Zelensky dijo que “Rusia tiene que pagar un precio alto” y que debe haber un cese de comercio con ellos. “No mantengan comercio con Rusia para que ellos entiendan que se paga un alto precio”, dijo el mandatario.

“Quiero que se unan a esas políticas llevadas a cabo por los Estados Unidos, que esa política de sanciones sea más eficaz. No mantengan comercio con Rusia, para que los rusos entiendan que por esto se paga un alto precio”, pidió Zelenski a Latinoamérica.

Zelensky hizo un especial llamado a los jóvenes para visitar Ucrania, haciendo referencia a eventuales programas universitarios de intercambio. “Yo quisiera invitar a los estudiantes a Ucrania, porque son más rápidos que mi generación. Llenos de energía, que no están atados a percepciones previas. Los estudiantes son los que pueden añadir a energía”, dijo el mandatario.

Finalmente, Zelensky deseó que tras la experiencia que está pasando su país “quisiera que después de esta terrible situación que estamos atravesando ahora, cada país comprenda la importancia de respetar la soberanía de otras naciones”.

