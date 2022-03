Antony Blinken aseguró que EEUU e Israel están “comprometidos” en impedir que el régimen de Irán tenga la bomba atómica

El Secretario de Estado Antony Blinken, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, brindaron una conferencia de prensa en Jerusalén (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Estados Unidos e Israel están comprometidos en impedir que el régimen de Irán se haga con una bomba atómica, afirmó este domingo el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en un momento en que ambos países han expresado sus diferencias sobre la negociación con Teherán sobre su programa nuclear.

“Con respecto al tema más importante, coincidimos. Ambos estamos comprometidos, estamos determinados en que Irán nunca se haga con una bomba nuclear”, dijo Blinken a los periodistas en Jerusalén, junto con su homólogo israelí, Yair Lapid, quien expresó los “desacuerdos” de su país con Washington sobre la posibilidad de revivir el acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear de Teherán.

El canciller israelí sostuvo que, en medio de sus diferencias con Washington, Israel sigue manteniendo un “diálogo abierto y honesto” con su aliado más cercano sobre la cuestión nuclear de Irán. “Israel hará todo lo que creamos necesario para detener el programa nuclear iraní. Cualquier cosa. Desde nuestro punto de vista, la amenaza iraní no es teórica. Los iraníes quieren destruir a Israel. No lo conseguirán. No se lo permitiremos”, aseguró.

Irán lleva meses participando en conversaciones en Viena para reactivar el acuerdo con Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia directamente. Estados Unidos, en tanto, participa indirectamente en las negociaciones.

El régimen de Irán exige el levantamiento de las sanciones de EEUU para volver al acuerdo nuclear (EFE/ Comisión Europea en Viena)

Israel inauguró este domingo una histórica cumbre en la que participarán Blinken, y los ministros de Exteriores de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Marruecos, con los que las autoridades israelíes firmaron acuerdos para normalizar las relaciones desde finales de 2020.

Blinken ya brindó su primer discurso en suelo israelí para agradecer el respaldo del Gobierno de Israel a sus iniciativas sobre la guerra en Ucrania y su impacto en Oriente Próximo. “Esta es una zona del mundo donde EEUU tiene intereses vitales y seguiremos fortaleciendo las relaciones para facilitar la estabilidad de la región”, ha declarado.

Bahréin, EAU y Marruecos firmaron un acuerdo con Israel para restablecer sus relaciones diplomáticas en el marco de los conocidos como ‘Acuerdos de Abraham’, impulsados por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump. Durante la jornada del jueves, Israel envió por primera vez una delegación militar de alto nivel a Marruecos para mantener conversaciones bilaterales.

Asimismo, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, mantuvo la semana pasada un encuentro con el príncipe heredero emiratí, Mohamed bin Zayed, y el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, en la localidad egipcia de Sharm al Sheij. Durante los últimos meses, Bennett y otros altos cargos israelíes han realizado viajes a los países firmantes de los acuerdos para reforzar las relaciones.

Por su parte, Blinken participará en los encuentros en el marco de una gira que le llevará a Israel y Palestina, donde mantendrá reuniones con altos cargos israelíes y palestinos, entre ellos Bennett y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, según confirmó el jueves el Departamento de Estado.

Según el comunicado, el secretario de Estado norteamericano “subrayará el férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad israelí, la coordinación sobre Ucrania e Irán, y trabajará para aprovechar los logros de los Acuerdos de Abraham”, al tiempo que “reafirmará el compromiso de Estados Unidos con la ‘solución de dos estados’ y con una mayor libertad, seguridad y prosperidad para palestinos e israelíes por igual”.

