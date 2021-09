La disputa por Taiwán: el conflicto que podría poner en riesgo la estabilidad económica de China

Durante su participación en un foro de la organización Winston Capital Advisors, el abogado Carlos Alfaro explicó las dificultades a las que se podría enfrentar el régimen de Xi Jinping si intenta cumplir su promesa de tomar el control de Taiwán

A pesar del insistente asedio del régimen de Xi Jinping hacia Taiwán, las evaluaciones del gigante asiático sobre las consecuencias de una acción contra la isla podrían hacer dudar al mandatario de concretar su promesa de recuperar el control sobre el territorio.

Durante su participación en un foro de la organización Winston Capital Advisors, el abogado Carlos Alfaro, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Americana en los Estados Unidos consideró que comenzar una guerra por Taiwán sería un problema contraporoducente para China.

“Una guerra destruiría los esfuerzos chinos de convertirse en una potencia económica regional, destruiría la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Nueva ruta de la Seda) y crearía desconfianza en los países de la región”, dijo el experto en comercio internacional.

Alfaro, explicó que un conflicto armado podría poner en riesgo la ambiciosa agenda del Partido Comunista de convertir a China en una nación desarrollada y próspera que lidere regional y globalmente para el año 2049.

Carlos Alfaro, abogado y experto en comercio internacional

“Incluso la economía interna de China sufriría, porque China puede generar empleos y desarrollar empresas porque invierten en el extranjero y exportan, si eso se cae, vas a ver el colapso de más empresas en China y sería un total desastre en la economía interna”, dijo Alfaro durante su presentación para el Winston Capital Advisors.

Del otro lado del mundo hay aspectos que también son considerados por el gigante asiático al momento de planificar sus acciones. Según dijo el experto, los antecedentes recientes de ejercicios de defensa norteamericanos podrían ser un dato que el régimen de Xi pueda tomar en cuenta a la hora de desarrollar sus estrategias.

“China puede generar empleos y desarrollar empresas porque invierten en el extranjero y exportan. Si eso se cae, vas a ver el colapso de más empresas”

“A pesar de que Estados Unidos tiene 25 veces el poder militar de China, si no es más, no hay confianza en que Estados Unidos pueda ir a un conflicto para defender a Taiwán y ganarlo, principalmente por un territorio tan vasto como el de China. Si no pudo contra los talibanes durante 20 años de guerra en Afganistán que tenían rifles AK47 y camiones, no hay seguridad de que puedan contra China teniendo un territorio tan grande”, explicó Alfaro.

Sin embargo, cree el papel de EEUU no deja de ser clave para detener las pretensiones de China de hacerse con la isla, por lo que considera que la potencia norteamericana juega un rol fundamental al momento de facilitar equipos de defensa militar que le permitan a Taiwán conservar su soberanía e impedir que el régimen comunista avance contra el territorio, tal y como se hizo con la antigua Unión Soviética.

Xi Jinping, presidente de China (FOTO: REUTERS)

Históricamente China y Estados Unidos han mantenido enfrentamientos. “En la actualidad esa competencia podría convertirse en una guerra de supervivencia económica. Las ideas nacionalistas en ambos países pueden convertir la competencia en un conflicto militar”, advirtió.

Sin embargo, la política exterior de China y sus ansias de mostrar a sus vecinos su presencia como potencia mundial, podrían mermar las ganas de avanzar con la toma de Taipéi.

“China teme ser invadida y que eso traiga como consecuencia su desestabilización, eso define la política exterior China”, señaló Alfaro.

Por su parte, Estados Unidos mantiene una política de integración internacional desde la Segunda Guerra Mundial basada en valores liberales y democráticos: libertad expresión, libre mercado, resolución de disputas territoriales y el imperio de la ley.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden (FOTO: REUTERS)

“Interferir con sanciones a quienes se interpongan en el libre comercio, pero sobre todo el respeto al imperio de la ley” son los valores principales de EEUU y por los cuales estaría dispuesto a intervenir ante un posible avance de Beijing sobre la isla vecina.

Ante los riesgos evaluados para China por el especialista, en un escenario de conflicto, el claro respaldo de EEUU a Taiwán con la provisión de equipos de defensa podría provocar un retroceso chino.

“Para China es más importante controlar a los disidentes, el territorio y las fronteras, que invadir a otros países”

“Si eso sucede, habrá mentes pragmáticas en Beijing que entenderán que sería un despropósito invadir Taiwán, harían otras cosas, como embargos, pero no la guerra”, añadió.

Para el especialista, otro de los riesgos de un posible conflicto armado por la recuperación de Taiwán es que pone en peligro el intenso control impuesto por el comunismo en China.

“Para China es más importante controlar a los disidentes, el territorio y las fronteras, que invadir a otros países”, explicó.

Tras el análisis de la situación actual entre oriente y occidente, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Americana dijo no ser “tan pesimista” ante los escenarios futuros. Cree que será en campo financiero y de la infraestructura donde se resolverán los conflictos que distancias a ambas naciones.

