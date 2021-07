Cientos de swingers viajaron a una pequeña ciudad de Inglaterra para participar de un festival sexual que desafía las restricciones contra el COVID-19

(Getty)

Cientos de swingers llegaron a Grantham (Inglaterra) para participar de un festival de sexo de cuatro días, que se celebra a pesar de las restricciones contra el coronavirus.

El Swingathon 2021 comenzó en los campos cerca de Grantham, Lincolnshire, este fin de semana, Personal de la organización informó que habían llegado alrededor de 200 personas y que se habían vendido 400 entradas en total para el evento de cuatro días a 200 libras (275 dólares) por pareja.

El sitio web del evento asegura que el festival cumple con todos los protocolos contra el COVID-19.

(Getty)

Los visitantes dormirán en lujosas yurtas para cuatro personas y disfrutarán de jacuzzis, cantantes desnudos, demostraciones de fetichismo y podrán participar en un concurso para elegir Miss y Mr Swingathon 2021, según informa Daily Mail.

La guía de actividades del festival incluye también otras actividades como pintura de caras, burlesque, bares para fumar puros y una banda tributo a Linkin Park.

Las directrices del gobierno británico contra la pandemia establecen que en Inglaterra sólo se permiten reuniones de 30 invitados para “acontecimientos vitales significativos”, como bodas y funerales.

Un invitado afirmó que el evento, oculto entre los campos de la ruta A52, es fuertemente patrullado por guardias de seguridad y que no es seguro en tiempos de pandemia, ya que no hay distanciamiento social, aunque añadió que todos los participantes debían someterse a pruebas de COVID-19 antes de llegar.

“Faltan baños e instalaciones para lavarse, y no hay distanciamiento social. Pero todo el mundo tuvo que someterse a una prueba COVID, así que eso no me preocupa”, señaló, de acuerdo a Daily Mail.

Según el sitio web, el festival cuenta con una demostración de BDSM (grupo de prácticas y fantasías eróticas), un bar de dulces, cine al aire libre, tiro al plato y una mazmorra móvil.

Después de una sesión de “meet-and-greet” (bienvenida) el viernes, está prevista una fiesta en la playa para el sábado, aunque podría ser cancelada por fuertes aguaceros en Grantham.

El evento sólo está abierto a los swingers que tienen tres verificaciones personales en su perfil de Fabswingers.

SEGUIR LEYENDO: