Moscú evalúa dictar un nuevo confinamiento ante el dramático incremento de los contagios de coronavirus

Un especialista médico en Moscú (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

Las autoridades de Moscú están evaluando introducir un nuevo confinamiento en la capital rusa ante la renuencia de la población a vacunarse y el dramático incremento de los contagios de coronavirus.

Las autoridades están discutiendo un cierre a partir del 20 de junio para los no vacunados, pero la decisión definitiva se tomará en base a estadísticas sobre los casos de COVID-19, la campaña de vacunación y conversaciones con representantes comerciales, informó este jueves la edición rusa de Forbes.

Fuentes cercanas al alcalde Serguéi Sobianin dijeron a Forbes que las autoridades no planean introducir restricciones adicionales a los vacunados, pero sí planean restringir a los ciudadanos no vacunados.

“Si las estadísticas sobre los enfermos no aumentan y la población se vacuna más activamente, entonces no habrá restricciones severas. Sin embargo, si los representantes empresariales no siguen las recomendaciones de las autoridades y las estadísticas de vacunación siguen siendo malas, entonces tomarán medidas punitivas para ciertos negocios o segmentos de la población”, dijo una de las fuentes.

La noticia de una nueva cuarentena estricta se conoce un día después que las autoridades de la capital rusa ordenaran la vacunación obligatoria de al menos el 60% de los trabajadores de los sectores de servicios.

La decisión fue inmediatamente replicada por las autoridades de la provincia de Moscú, donde también se observa un incremento considerable de los contagios, que superan los picos registrados el año pasado.

El decreto de las autoridades sanitarias moscovitas constata que los positivos por coronavirus se han disparado a partir del pasado día 6, con un incremento diario de entre un 11% y un 20%.

El organismo ruso encargado de la protección del consumidor, Rospotrebnadzor, ordenó por su parte a las empresas moscovitas organizar la inoculación de la primera dosis de la vacuna para antes del 15 de julio y de la segunda dosis, para antes del 15 de agosto.

“En Moscú hay entre 3,5 y 4 millones de trabajadores de las categorías establecidas por el decreto. Debe ser vacunado el 60%, o sea, algo más de 2 millones de personas, y parte de ellas seguramente ya se ha vacunado”, declaró la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moscú para el Desarrollo Social, Anastasía Rákova.

La funcionaria alertó de que si el número de contagios continúa subiendo al ritmo actual, “dentro de dos o tres semanas ya no quedarán camas libres en los hospitales”.

Otras medidas, sin confinamientos

Tanto en la propia capital rusa como en la provincia de Moscú se han adoptados medidas sanitarias adicionales para frenar los contagios, como la prohibición a restaurantes, cafeterías y bares de atender al público en horario nocturno.

Este martes, durante una visita a un hospital, Sobianin advirtió de que en los últimos días en Moscú se observa un “incremento explosivo” de los casos de COVID-19.

Cuatro vacunas y la reticencia de la población

Aunque Rusia cuenta con cuatro vacunas anticovid de producción propia -las bidosis Sputnik V, EpiVacCorona y CoviVac, y la monodosis Sputnik Light- la campaña de vacunación en el país, que comenzó en enero de este año, avanza con lentitud debido fundamentalmente a la renuencia de la población a inocularse.

Una encuesta realizada el pasado mes de mayo por el Centro Levada reveló que el 62 % de los rusos no están dispuestos a vacunarse con la Sputnik V, el principal preparado que se emplea en la campaña y que, según sus desarrolladores, tiene una eficacia del 97 %.

De acuerdo con Gogov.ru, una página web que ofrece datos actualizados y detallados por regiones del número de vacunas administradas en el país, a día de hoy en Rusia 19.052.745 personas, el 13,47% de la población, han recibido al menos un componente de los preparados anticovid rusos.

Del total de las personas vacunadas, 14,5 millones o el 9,9% de la población han recibido la pauta completa.

