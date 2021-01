Alexei Navalny denunció que la justicia rusa realiza una audiencia ilegal para extender su detención en Moscú

Alexei Navalny

El opositor ruso Alexei Navalny denunció este lunes la “ilegalidad” del procedimiento en su contra desde su detención la víspera al regresar a Rusia, en una comparecencia en la comisaría ante un juez que debe pronunciarse sobre su arresto.

“No entiendo lo que pasa. He visto muchas parodias de justicia, pero esta es la ilegalidad más completa”, declaró Navalny en un video difundido en Twitter por su vocera Kira Yarmysh. “¿Por qué la vista del tribunal transcurre en la policía? No lo entiendo”, agregó el opositor.

Hasta antes de la audiencia, las autoridades no habían permitido que Navalny vea a sus abogados. El abogado Vadim Kobzov publicó en Twitter una carta de las fuerzas de seguridad informándole que el tribunal de Khimki, en las afueras de Moscú, iba a “examinar la solicitud de detención del ciudadano Navalny Alexei” a las 1230 (09.30 GMT), una audiencia que se realiza en la comisaría de policía donde está detenido.

El activista político, de 44 años, fue detenido el domingo en el aeropuerto Sheremétievo de Moscú al aterrizar desde Alemania, donde se estaba recuperando del envenenamiento con un agente nervioso que, según él, fue ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin.

Los servicios penitenciarios rusos (FSIN) buscaban desde finales de diciembre al carismático activista anticorrupción y enemigo jurado del Kremlin, al que acusan de violar las condiciones de una condena en suspenso de 2014, hecho que le podría acarrear varios años en prisión. En relación con esa condena, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón a Navalny, que por ese motivo también fue inhabilitado como candidato al Kremlin.

La detención del opositor fue muy criticada por Estados Unidos y Europa, que exigieron su liberación inmediata.

En gran medida ignorado por los medios rusos, Navalny sigue siendo la principal voz de la oposición gracias a una gran audiencia en las redes sociales (su canal de YouTube tiene 4,8 millones de suscriptores) y a sus investigaciones sobre la corrupción de las élites y del entorno de Putin.

(Con información de AFP y EFE)

