Crece el escándalo en el Reino Unido: empresarios vinculados a Rusia financiaron a miembros del comité de Inteligencia y a 14 ministros

El primer ministro británico Boris Johnson junto al oligarca ruso Alxander Temerko en una foto sin fecha

Dos parlamentarios conservadores miembros del comité de Inteligencia y 14 ministros del gobierno de Boris Johnson recibieron decenas de miles de libras de financiación por parte de individuos o empresas vinculadas a Rusia, según mostraron los registros de la Comisión Electoral.

Las revelaciones se produjeron 24 horas después de que la comisión de Inteligencia del parlamento británico publicara un esperado informe que confirmó que el Kremlin intentó interferir con el referéndum del Brexit y cuestionó que distintos gobiernos le dieron la bienvenida a oligarcas rusos “con los brazos abiertos”.

Las donaciones a los parlamentarios y ministros se hicieron a ellos directamente o a sus centros electorales, según reveló el diario The Times, que tuvo acceso a los registros electorales..

Las donaciones analizadas por The Times provienen de Alexander Temerko, un hombre de negocios activo en el sector energético, ex director de la empresa energética rusa Yukos, ex jefe de una compañía estatal de armas de Rusia y actual director de la empresa británica Aquind Limited, y Lubov Chernukhin, una financista que se convirtió en la mayor donante política femenina en la historia del Reino Unido.

En abril pasado, Lubov Chernukhin donó 170 mil dólares para una cena en el lujoso hotel Goring con la entonces premier Theresa May y varias mujeres de su gabinete. La noche fue capturada en una foto por la entonces secretaria en jefe del Tesoro, Liz Truss. Chernukhin es la cuarta desde la derecha, a la izquierda de May.

Temerko, de 53 años, y Chernukhin, de 48, son ciudadanos británicos, aunque ambos nacieron en la antigua Unión Soviética. Sus donaciones son legales y fueron debidamente declaradas.

Tras las revelaciones, los miembros del comité de Inteligencia Theresa Villiers y Mark Pritchard enfrentaron pedidos de devolver el dinero que habían aceptado o renunciar al comité.

Villiers, ex secretaria de medio ambiente, recibió 2.000 libras (2500 dólares) en octubre del año pasado de parte de Chernukhin, quien donó más de 1,7 millones (2,1 millones de dólares) a los Conservadores desde 2012.

Pritchard recibió 5.000 libras (6.300 dólares) de la empresa de energía Aquind, de la que Temerko es director, para su circunscripción en junio del año pasado.

Ambos parlamentarios recibieron el dinero antes de convertirse en miembros del comité este mes, según The Times. Sin embargo, ni Villiers ni Pritchard participaron en las sesiones que recogieron la evidencia para el informe, celebradas durante la legislatura anterior.

Otra donación llamativa fue la recibió Alok Sharma, Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional del gobierno británico. El funcionario recibió 10.000 libras (12.600 dólares) de Aquind en enero. Aquind planea construir un cable de alimentación submarino desde Gran Bretaña a Francia, y es considerada una empresa con estrechos vínculos con el partido conservador. Sharma se abstuvo de determinar si el cable de Aquind debería obtener el visto bueno.

“Todas las donaciones al Partido Conservador y sus parlamentarios se reciben de buena fe, después de la debida diligencia, de fuentes permitidas. Las donaciones se declaran de manera adecuada y transparente a la Comisión Electoral y al parlamento, y cumplen plenamente con la ley”, dijo Pritchard.

Villiers aun no se pronunció sobre el tema.

Por su parte, Temerko dijo a través de un representante que “como hombre de negocios, apoya al Partido Conservador por su postura favorable a los negocios. Ucrania es su patria, y está agradecido con los Conservadores por apoyar al país contra la agresión de Rusia”.

