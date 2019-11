Se trata de uno de los argumentos volcados por la actriz Joanna Lumley y una veintena de personalidades británicos entre las que figuran John Le Carré, Fay Weldon, y William Boyd en una carta que fue difundida el jueves por The Guardian. Titulada “Nuestra preocupación por el antisemitismo nos hacen no votar por el laborismo”, la misiva explica por qué no votarán por el candidato del Partido Laborista en los próximos comicios.