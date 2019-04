No fueron pocas las personas ancianas que declararon poder morir felices luego de haber votado por primera vez. Los resultados, pese a la dificultad de todo debut electoral, no fueron sorpresivos. El Congreso Nacional Africano (ANC, por su sigla en inglés) se impuso con el 62,5% del voto nacional, sobre casi 20 millones de sufragantes, en siete de nueve provincias, un resultado muy satisfactorio pero no lo suficiente para otorgar la mayoría parlamentaria. De todos modos, en la Asamblea Nacional el ANC ocuparía 252 bancas de las 400 existentes.