[Inflar el suflé o el 'Arte nuevo' del discurso político]

Lo de ser determinante es otra cosa, tanto como colgar carteles junto a las farolas de una calle. El problema es si no lo haces o no participas, por lo que al quinto en el pleito esta situación no le favorece, entrando en la confrontación aunque fuese de manera indirecta abrazando el victimismo.