Desde aquel famoso mensaje de Charles de Gaulle "La France n'est pas seule" (18 de junio de 1940) o "I have a dream" de Martin Luther King (28 de agosto de 1963) hasta, por ejemplo, la célebre frase de Julio Anguita: "La resignación ha dormido la conciencia" (23 de febrero de 1999) o el tan coreado: "Sí, se puede", adaptación del "Yes, we can", muchos han sido los mensajes políticos que a lo largo de la historia se han oído, y muchos los estudiosos que han profundizado en los entresijos de la oratoria.