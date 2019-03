—La escuela es importante, pero también creo en los debates que se organizan con los ciudadanos. Los ciudadanos deben sentir la cercanía física de los hombres que luchan contra la mafia, para comprender que no son personas diferentes de ellos: no son héroes, sólo son personas que sólo intentan hacer su trabajo porque creen que ese trabajo puede ser útil para los demás. La lucha contra la mafia también debe convertirse en una lucha popular, no sólo en una lucha liderada por las instituciones encargadas de la represión.