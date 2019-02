Pero sus charlas respecto a Khashoggi no terminaron allí. Días después de conversar con Aldakhil, mantuvo otro encuentro con Saud Al-Qahtani, ex asesor de medios del príncipe. A él también le dijo que el periodista se había convertido en alguien muy influente. Pero el asesor lo advirtió: cualquier acción contra el reportero podría acarrear consecuencias internacionales. Tenía razón. Ciego de furia, el príncipe replicó: "No me gustan las medidas a medias".