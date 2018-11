Cuando la moción de censura se activa, todos los diputados conservadores tienen derecho a votar sobre el tema. Para no ser destituida, May necesitaría tan solo una mayoría simple del total de votos emitidos. Si todos depositasen su papeleta, la cifra de la supervivencia política estaría en 158 votos. Si la actual líder supera la moción, no podría ser sometida a otra en los 12 meses posteriores.