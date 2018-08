"No hice nada más que lo que decía el médico. Si te dice una cosa, hazla. Yo no soy muy creyente, pero agradezco por igual al musulmán que rezó por mí, al católico románico, y a todos los que me mandaron sus mejores deseos. Me ayudó muchísimo y unió todavía más a mi familia", celebró. "Si les sirve aferrarse a Dios, háganlo. Si no, no lo hagan. Hagan cualquier cosa que sea productiva que no interfiera con los procedimientos médicos", resumió.