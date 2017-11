La fiscalía de Perú interrogó a Marcelo Odebrecht sobre presuntos pagos a políticos

Un grupo de fiscales peruanos viajó hasta la cárcel Brasil donde el ex director ejecutivo de la constructora brasileña cumple condena para buscar información sobre anotaciones encontradas en su agenda y el celular que para algunos aluden a los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala y a la ex candidata Keiko Fujimori