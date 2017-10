"Quiero pedir mis más sinceras disculpas por lo que hice. No tiene defensa. Fue vil y asqueroso y estoy asqueado de mí mismo", le dijo luego al Daily Mail. "Mi familia está destruida. Fue un momento de estupidez. Iba a una fiesta con amigos y no le dije a nadie lo que haría. Quería sorprenderlos y provocar una reacción. Pero sé que fui demasiado lejos y hubo muchas sonrisas nerviosas. Yo lo puse en Twitter antes que nadie, y no hay defensa para lo que escribí. Debería haber dejado mi celular lejos después de algunos tragos. Todo lo que puedo decir es que estoy muy avergonzado y pido realmente disculpas".