— A ver, en el sistema legal, aquí podemos hacer un paralelismo con la mediación, pues en la mediación, las partes se unen, racionalizan el conflicto e intentan buscar una solución al conflicto. Pero muchas veces si no se busca esa racionalización, se ha de aplicar la ley, y la ley es muy dura. La ley es muy dura porque el sistema legal impide que exista que se haga un referéndum parcial si no es con el consentimiento del Parlamento estatal. Impide que haya una declaración de independencia autónoma pues es como si una ciudad decidiera atribuirse competencias que no están recogidas en la Constitución. Entonces claro, la propia Constitución establece un sistema para defenderse de esas posibles vulneraciones. Es cierto, hay un famoso artículo, el artículo 155 que ya se ha hecho muy famoso en todo el mundo.