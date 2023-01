Juanes aseguró que no conocía a Luis Miguel: “No tenía idea de quién era”

Juanes aseguró que no conocía a Luis Miguel (Fotos: Instagram/@juanes/@lmxlm)

Luis Miguel es uno de los cantantes hispanos que mayor trascendencia ha tenido a lo largo de su trayectoria musical, pues su millones de ventas y recaudadoras giras en vivo lo han consagrado dentro de los primeros lugares de popularidad en diversas décadas. Sin embargo, otro destacado cantante ha confesado que “no tenía idea de quién era”.

Juanes ha entrado al ojo del huracán en un canal de YouTube que en los últimos meses ha tenido fama de hacer lo mismo con cada una de las estrellas invitadas: La Entrevista con Yordi Rosado. El cantante colombiano de pop latino y rock en español narró cómo fueron sus primeros años de vida y de la misma forma, en qué tipo de “mundo” se desenvolvía, aunque sus vivencias no han sido tomadas del todo bien.

Con 50 años y El Sol de México 52, el ganador de 26 premios Latin Grammy le confesó al ex presentador de Otro Rollo que no conocía Luis Miguel o su música, aún cuando el hijo de Luisito Rey debutó en el mundo del entretenimiento a nivel internacional cuando era solo un niño.

El colombiano tiene 50 años (Foto: Instagram/@juanes)

“Estaba en tercero de bachillerato; todo el imaginario que tenía era el que estaba en mi casa. Solamente escuchaba música popular; yo no tenía idea de quién era Menudo, Luis Miguel ni ninguno de esos personajes que en ese momento era lo que estaba de moda”, recordó Juanes en su charla con Yordi Rosado.

Aunque sus palabras han cobrado gran viralidad en redes sociales, sobre todo en México donde los fans de Luis Miguel no han dudado en reclamar el aparente desconocimiento por su estrella, existe un por qué de sus palabras que ha ayudado a dar mayor contexto sobre las verdaderas razones por las que no conocía a dichos ídolos Aztecas.

“Llegaba a mi Colegio de bachillerato y de verdad, las chicas de mi salón llevaban los discos de Luis Miguel, también los de Menudo. Yo me quedaba diciendo ‘¿Qué es esto?’ No los conocía, yo vivía en otro mundo totalmente diferente y eso fue como el primer shock que tuve como con un mundo exterior al que yo conocía”, finalizó.

Luis Miguel tiene millones de discos vendidos Foto: Instagram

Pese a su explicación, la furia de algunos fans de la ex pareja de Aracely Arámbula ha sido externada con mensajes en contra del colombiano y su declaración, incluso Yordi Rosado nuevamente ha sido señalado de provocar conflictos en la industria del entretenimiento a cambio de vistas en su canal de YouTube.

“Juanes diciendo que no conocía a Luis Miguel cuando él ya era famoso mucho antes que iniciara su carrera”. “Un Grammy no te hace más que otro artista, no importa la explicación, estuvo demás su comentario”. “Creo que la culpa aquí nuevamente la tiene Yordi Rosado que siempre busca la forma de picar indirectamente, tira la piedra y esconde la mano”. “Y así Rosado quería tener a Luis Miguel, pues no lo creo y esperemos no acceda nuestro Sol”. “Juanes se dio a conocer por México, debería ser más considerado con las estrellas nacionales”, expresaron fans.

“Mi hermana quedó en coma 27 años”: la tragedia que marcó a Juanes

La hermana del cantante quedó en estado vegetal tras dar a luz (Foto: Instagram/@juanes)

“Conclusión, tuvo una hemorragia interna, perdió muchísima sangre, su sangre era O negativo. Solamente mi hermana mayor y yo teníamos esa sangre, no había suficiente sangre en el hospital. Fuimos a donar pero entre que todo eso pasó pasaron 20 minutos. Mi hermana quedó en coma, en estado vegetal por 27 años. En el parto entra en coma…”, confesó el colombiano sobre su hermana Luz Cecilia durante la misma charla.

