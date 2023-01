Karely Ruiz pensó en quitarse la vida, pero hoy se siente orgullosa “de sus carros”

La creadora de contenido no especificó cuándo ni por qué pensó en quitarse la vida (Foto: Instagram/@karelyruiz)

Hoy goza de la gran popularidad que le han brindado las redes sociales, donde suele exponer aspectos de su vida privada y numerosas fotos donde destaca su anatomía, lo que le ha hecho ganar la simpatía de millones de seguidores que no se pierden sus publicaciones, pero no siempre fue así para Karely Ruiz.

Famosos al desnudo: De Valentina y Salma Hayek comiendo rosca al amargo recuerdo de Pedrito Sola; así fue su Día de Reyes Karely Ruiz celebró con un bikini inspirado en un famoso personaje infantil, Eduin Caz reapareció tras detención de Ovidio “El Ratón” Guzmán y Eugenio Derbez bromeó con su “tino” VER NOTA

La influencer regiomontana recientemente habló sobre aquella época previa a volverse una celebridad de internet, en la que llegó a pasarla tan mal en su vida que incluso pensó en atentar contra ella.

Fue en un mensaje compartido en sus efímeras instastories donde la creadora de contenido para adultos destapó los difíciles momentos que sufrió antes de ser considerada como una de las mexicanas más seguidas y exitosas en la plataforma OnlyFans.

La joven de 22 años es una de las influencers para adultos más populares (Foto: Instagram/@karelyruiz)

Karely destacó que gracias a que su suerte ha cambiado ahora posee lujosas posesiones materiales, sin embargo, llegó a sentirse humillada por algunas personas, de quienes no reveló su identidad.

Cuánto ganó Chingu Amiga al vender churros en Chapultepec un día La influencer cuenta con una sección en la que se dedica a experimentar los diferentes oficios que se llevan a cabo en la CDMX VER NOTA

“Me da felicidad ver mis carros estacionados afuera de mi casa y saber todo lo que he logrado en muy poco tiempo y a pesar de que hace años la pasé mal, hasta la vida me quería quitar, pero gracias a Dios no lo hice”, inició en su mensaje la influencer de 22 años.

Asimismo, alentó a sus más de siete millones de followers en Instagran a no tomar en cuenta los ataques de sus detractores. “No vale la pena tomarle importancia a malos comentarios, es mejor salir adelante, así, por más dura que sea la situación. Y estoy muy agradecida por todo lo bueno que me pasó estos últimos años y aunque me humillaron feo aquí ando triunfando bebé”, escribió la modelo.

En otra historia subsecuente, la creadora de contenido declaró que ha tenido malas experiencias con personas que se han aprovechado de ella pese a haberles ofrecido ayuda de manera sincera.

Pedrito Sola explotó contra el ISSSTE por su pensión e internautas arremetieron en su contra Usuarios de redes sociales criticaron al conductor de “Ventaneando” por no conocer el calendario de pagos y cuestionaron por qué está pensionado VER NOTA

Karely destacó que además de haber sufrido robos, ciertas personas dañaron su imagen recientemente. Aunque no dio nombres, la joven dejó claro que ahora les pagará de igual forma.

“Y estos últimos meses me ha tocado gente muy mal agradecida que realmente se pasaron de lanza conmigo, hablaron mal de mí, me robaron, me utilizaron para crecer y yo pendejamente los ayudé”, anotó.

“Pero a esa gente le va mal, ya que uno hace las cosas de corazón. Pero saben que perdieron una amistad sincera porque yo sé valorar a las personas. Pero me toca ser igual de mierda que todos.”, finalizó agregando un emoji de “guiño”.

Pese a que Karely Ruiz no dio detalles del porqué de sus pasados pensamientos suicidas ni qué en concreto los provocaron, la “onlyfansera” dejó claro que ahora se enfoca en lo positivo que ha sucedido en su vida y, según sus últimas acciones, busca retribuirlo.

Y es que la estrella de OnlyFans dio de qué hablar apenas la Navidad de 2022, pues decidió consentir a niños desfavorecidos con juguetes que ella misma compró en un supermercado, según lo hizo saber a sus seguidores.

Karely Ruiz es una de las mujeres mexicanas con mayor número de suscriptores en una plataforma de contenido para adultos de paga (Foto: Facebook)

“Traje mucho dinero para comprar muchos juguetes para muchos niños, pero es un caos así; toda la gente está comprando carros, juguetes y todo. Voy a regalarles a los niños de un hospital aquí en Monterrey. El dinero va y viene, pero el hecho de ayudar a la gente es lo que realmente importa”, expresó la también tiktokera en una transmisión en vivo previa a la Nochebuena, donde dejó a un lado sus habituales fotos en lencería para compartir un poco de su espíritu navideño.

“Ahorita pase a comprar los regalos de mi familia y quise comprar regalos para los niños que esta navidad no tienen las posibilidades de recibir un regalo esta navidad (y me faltan comprar más)”, escribió al pie de una imagen donde posó junto a varias cajas de juguetes que entregó a los niños enfermos de un sanatorio.

SEGUIR LEYENDO: