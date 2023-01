Maru Campos prometió “no bajar las armas” tras motín en penal de Ciudad Juárez

La gobernadora acudió al homenaje de los custodios que fallecieron tras el motín en el penal de Ciudad Juárez (Twitter/@MaruCampos)

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos Galván, lanzó una promesa a los familiares de los policías caídos tras el motín en el Cereso de Ciudad Juárez en donde sentenció que su administración “no bajará las armas” en la lucha contra el crimen organizado.

Durante el homenaje que se realizó para los oficiales, la mandataria local indicó que la autoridad se ha replegado a lo largo y ancho de toda la entidad para enfrentar todas las problemáticas, específicamente en materia de seguridad, por lo que reiteró que no cambiarán de estrategia.

Asimismo, recalcó que todos los elementos de su gobierno seguirán trabajando para poder pacificar la entidad, pues desde que inició su administración se ha comprometido a trabajar con convicción y a no rendirse, pese a los obstáculos que se han presentado.

“Estamos en Ciudad Juárez, estamos en todo el estado, no vamos a bajar las armas, no vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar la convicción que tenemos, no nos vamos a rendir ante los obstáculos”, expresó durante su tiempo de participación en el acto protocolario este miércoles 4 de enero.

Aunado a lo anterior, la militante del Partido Acción Nacional (PAN) respondió a los señalamientos de las familias de las víctimas que aseguraban que los caídos fueron “carne de cañón”, ante la corrupción que presuntamente existe en el Centro Penitenciario, y puntualizó que le resulta “desgarrador” todo lo que se dio a conocer tras el incidente del 1° de enero.

“Es desgarrante ver el dolor de las familias; por supuesto, es desgarrante saber las condiciones en las que trabajan y todo lo que está sucediendo al interior del Cereso”

Campos Galván dio la razón a los señalamientos de las familias y reiteró que la intención de su gobierno es reivindicar las condiciones de trabajo, así como de vivienda, al interior de los once ceresos que se encuentran en la entidad, con el fin de evitar tragedias como las que ocurrió el domingo pasado.

Maru Campos prometió incentivos a familiares de las víctimas (Twitter/@MaruCamposG)

Asimismo, indicó que su trabajo como gobernadora es hacer todo lo posible por reivindicar el trabajo de las personas que fallecieron, por lo que la panista dijo que en su papel como gobernadora ha tomado, hasta el momento, las medidas necesarias para que el caso quede resuelto.

“No nos vamos a detener, (les prometo) que vamos a hacer todo lo necesario y que, yo como gobernadora, voy hacer todo lo que sea necesario para reivindicar esta situación que se ha venido dando”

Incluso, en medio de su mensaje para las familias, la gobernadora adelantó que los índices delictivos, especialmente de homicidio han disminuido un 25 por ciento, por lo que dejó en claro que han trabajado para revertir la alta tasa de inseguridad que dejaron los conatos de violencia que se dieron entre 2007 y 2008.

Se realizó homenaje a los policías que murieron durante el motín en el penal de Ciudad Juárez (Twitter/@MaruCampos_G)

También adelantó que su administración está preparando un paquete de incentivos, por parte de la Secretaría de Hacienda, en materia de vivienda, seguros médicos, seguros de vida, becas para menores de edad, así como para jóvenes en universidades para todos aquellos familiares de trabajadores de las corporaciones policiacas de Chihuahua.

“Decirles un mensaje, también de orgullo y de mucha responsabilidad, por parte del gobierno del estado para seguir trabajando por la gran labor que hicieron estos 12 valientes héroes que perdieron la vida (...) (decirles) que no vamos a dejar esa memoria se vea interrumpida, vamos a trabajar con esa herencia, con ese legado y con todo el orgullo que nos dejan”, explicó.

