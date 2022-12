Misterioso mensaje desató dudas sobre un posible regreso de Enamorándonos

"Enamorándonos" se encuentra en pausa desde 2020 (IG: enamorandonostv)

Luego de varios meses de especulaciones y peticiones del público, parece ser que al fin los ejecutivos de TV Azteca han tomado en cuenta los comentarios en redes sociales de un sector de la audiencia, pues el exitoso y polémico programa Enamorándonos estaría por regresar a la pantalla chica.

Y es que durante la tarde de este 28 de diciembre, las cuentas oficias de Azteca Uno compartieron un video promocional donde se anuncia un casting “para encontrar el amor”.

Pese a que el spot en ningún momento menciona el nombre del programa que en su momento condujo Carmen Muñoz al lado de Adrián Cué, los usuarios comenzaron a especular que se trata del regreso del controvertido programa que inició sus transmisiones en 2016.

Muchos "amorosos" ganaron popularidad fuera del programa (Captura de Pantalla YouTube Enamorándonos)

“¿Cansado de buscar el amor de tu vida y no encontrarlo?, ¡Llegó tu momento! Inscríbete en la app, conecta con tu alma gemela”, se lee al pie del video compartido por las cuentas de Azteca.

“Prepárate para recuperar la ilusión y encontrar al amor de tu vida. ¿No has encontrado a tu pareja ideal? Si te han roto el corazón y eres capaz de aceptar este reto experimenta la mejor aventura de tu vida para buscar el amor verdadero. El momento llegó. Inscríbete ahora, muy pronto por Azteca Uno”, se escucha en el video donde se ve a un grupo de jóvenes en distintos escenarios, como la playa y el interior de una habitación.

De inmediato la publicación de la televisora causó diversos comentarios: “Queremos a Enamorándonos de regreso”, “Ay, un reality más de 7 a 9″, “Antes de comprar un formato deberían ver si funcionó, este formato fue un fracaso en Telemundo”, “Se parece al programa de Are You the One? El match perfecto de la cadena MTV”, “Será de puros modelos e influencers”.

Fue en octubre de 2016 cuando el programa dio inicio; liderado por la ya fallecida productora Magda Rodríguez el formato de Enamorándonos conquistó al público desde un inicio, pues el novedoso formato en que a través de “portales” donde se conocía un chico y una chica a fin de concretar una cita, estaba lleno de dinámicas y momentos polémicos.

De le emisión surgieron nuevos personajes del medio del entretenimiento, como Alexis “La Bebeshita”, Serrath y la recientemente popular Bellakath, cuyo tema musical Gatita se ha convertido en todo un fenómeno viral.

Pese al éxito que permaneció por cuatro años, el programa sufrió un gran cambio en 2020, pues la conductora inicial Carmen Muñoz fue reemplazada por Penélope Menchaca, quien pese a que ya contaba con gran experiencia en programas del estilo, como 12 Corazones, no consiguió ganarse la simpatía del público de Enamorándonos.

El mensaje en redes sociales

Fue debido a la pandemia de COVID-19, que explotó en marzo de 2020, que poco después el polémico programa hizo una pausa y prometió que regresaría pronto, lo que al parecer sucederá en los próximos meses según el nuevo promo de la televisora.

Y es que debido a la crisis sanitaria mundial se extendieron recomendaciones entre la sociedad, que en el caso del popular programa limitaban el contacto físico entre los participantes, por lo que la producción consideró pausar el programa pues las dinámicas del show requerían cierta cercanía entre los “amorosos”.

Sin embargo al paso de los meses, y con la llegada de la vacuna contra la enfermedad provocada por el coronavirus surgido en China, el programa no reapareció e incluso Maga Rodríguez dejó TV Azteca para incorporarse a las filas de Televisa.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en que comenzará el programa, pero las audiciones del que pudiera ser el regreso de Enamorándonos ya comenzaron.

