De Anahí a Eugenio Derbez: así vivieron la Navidad los famosos en México

Algunos famosos de la farándula mexicana compartieron con sus followers cómo pasaron Nochebuena y navidad (Foto: Instagram)

Es Navidad, ese momento del año en que la reflexión y la calidez entre familia y seres queridos se hacen patentes en muchos hogares del mundo, donde se rememora el nacimiento del niño Jesús, de acuerdo a la tradición cristiana bajo la cual también muchos famosos de la farándula mexicana también se rigen.

Tal es el caso de la familia Derbez, pues luego de cuatro meses de convalecencia en Estados Unidos tras el accidente que sufrió a finales de agosto de este 2022, hace unos días Eugenio Derbez llegó a la Ciudad de México junto a su esposa Alessandra Rosaldo y la pequeña Aitana, donde celebraron las fiestas decembrinas.

Fue la integrante de Sentidos opuestos quien compartió cómo festejaron la especial fecha en compañía de Aislinn Derbez y de la hija de ésta, la pequeña Kailani Ochmann. En el convivio también estuvo presente la señora Gabriela Barrero, mamá de Alessandra, siendo los grandes ausentes José Eduardo y Vadhir, los otros hijos del comediante y cineasta mexicano.

“Este año al rey de la casa le tocó pasarla rodeado del apapacho de sus hijas, su nieta, su esposa y su suegra. Nos hicieron falta los caballeros, José Eduardo y Vadhir, aunque siempre están presentes de una u otra forma. Desde aquí les enviamos a todos nuestros mejores deseos, esperando que estén disfrutando estas fechas rodeados de amor”, escribió en Instagram la cantante de Amor de papel al pie de las postales de la celebración.

Fue apenas el pasado 20 de diciembre cuando Jacky Bracamontes celebró el cumpleaños número cuatro de sus gemelas Paula y Emilia, a quienes agasajó con una celebración infantil.

Pero ahora, la actriz de telenovelas como Al diablo con los guapos y su familia volvieron a vestirse de fiesta con la llegada de la Nochebuena y la Navidad. Fue en su cuenta de Instagram donde la también conductora de televisión compartió algunas postales de la celebración en la que sus cinco hijas y ella lucen sendos vestidos de terciopelo verde oscuro, un tono muy navideño. “¡Feliz Navidad de parte de la familia Fuentes Bracamontes!”, publicó la famosa de 43 años.

Por su parte, Anahí no se quedó atrás y compartió con sus seguidores algunas instastories de la fecha especial en la que compartió con su hermana Marichelo Puente, su esposo el político Manuel Velasco y sus dos hijos, Manuel y Emiliano.

En esta ocasión, los niños de 5 y 2 años de edad lucieron atuendos idénticos: pantalón beige y chamarra gris, posaron junto al árbol y demás adornos navideños en la casa de los Velasco Puente, donde decoraron una enorme galleta de hombre de jengibre.

Para la Navidad 2022, Alejandro Fernández y su familia nuclear viajaron a los nevados parajes de Vail, en Colorado, Estados Unidos, donde disfrutan estas fechas en una acogedora cabaña en la que se hospedaron Karla Laveaga, novia de ‘El Potrillo’, los cinco hijos del cantante, sus tres nietas y su madre, doña Cuquita Abarca.

A la celebración de los Fernández también acudieron la socialité y gran amiga de la familia Marion Lanz-Duret y su esposo, Jerónimo Yturbide Sordo-Madaleno.

Quien pasó una Navidad como hace mucho no lo hacía, ha sido Adal Ramones, quien escogió su natal Monterrey para festejar en familia. El ex conductor de proyectos como Otro rollo y La academia no ocultó su emoción por compartir con los suyos y compartió diversas postales de su festejo en las redes sociales.

“A veces te dan ganas de que momentos como estos no terminen nunca. Él vino a este mundo a dar su vida por la nuestra. ¡Feliz Navidad a todos!”, escribió el conductor al pie de una foto donde aparece con sus hijos mayores, Paola y Diego.

