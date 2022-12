Lilly Téllez se lanzó contra AMLO con mensaje de Navidad: “Que nadie se deje intimidar por el gobierno”

Lilly Téllez envió un mensaje de navidad a sus seguidores (Foto: Senadores del PAN)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, envió un mensaje de navidad a sus seguidores, a quienes les pidió no dejarse intimidar por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Del nuevo rumbo de México al llamado a dejar la división: la oposición envió mensajes por Navidad VER NOTA

El pasado 24 de diciembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquizal declaró que nadie se debe dejar intimidar por sus creencias, y menos, sentenció, por la “corrección política” que ha implementado Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Que nadie se deje intimidar por sus creencias, y menos por el gobierno ni por la “corrección política”...¡feliz Navidad!”

Que nadie se deje intimidar por sus creencias, y menos por el gobierno ni por la "corrección política"...¡feliz Navidad! https://t.co/ftYOyJ78Vd — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 24, 2022

La publicación se dio luego de que un usuario agradeció a la senadora por “reivindicar la navidad sin ninguna reserva”, pues pocas horas antes, Téllez envió un mensaje de navidad a sus seguidores, donde les prometió un “nuevo rumbo para México”, en alusión a sus aspiraciones presidenciales para las elecciones del 2024.

Lilly Téllez arremetió contra Sheinbaum por la vacuna Abdala: “Avienta migajas a los ciudadanos” La senadora externó su inconformidad por el tipo de dosis que se estará aplicando a los pobladores mexicanos VER NOTA

Fue a través de un vídeo de casi minuto y medio que la integrante de Acción Nacional reflexionó sobre la oportunidad que estas fechas brindan para agradecer y evaluar las acciones y propósitos.

“Estos días son de cariño, de agradecimiento y de reencuentro, una oportunidad de reflexionar y de evaluar nuestras acciones y propósitos. Celebramos el nacimiento del hijo de Dios que nos trajo el ejemplo del amor, de la generosidad y del perdón”, manifestó la política mexicana.

Lilly Téllez agregó que, pese a la división que se vive en el país, es necesario aprovechar esta época para reconciliarse con la familia y el resto de los mexicanos, al tiempo que aseguró a sus simpatizantes que México tendrá un nuevo rumbo.

“A pesar de la división, en estas fechas hay que encontrarnos y reconocernos en los otros con los que formamos familia, comunidad y nuestra nación. Los valores de la navidad refuerza mi convicción de dar voz a quienes más lo necesitan y reclaman paz, justicia y libertad”

Finalmente, la panista deseo una feliz navidad, “en especial a quienes atraviesan momentos difíciles, y los invito a que renazcan como Jesús en nuestros corazones la alegría, porque habrá un nuevo rumbo para México”.

AMLO envió mensajes por Navidad

López Obrador compartió un audiovisual en el que deseó salud y felicidad a los mexicanos (Twitter @lopezobrador_)

Al igual que Lilly Téllez, varios políticos mexicanos enviaron un mensaje de navidad al pueblo de México, tal fue el caso del presidente López Obrador, quien en sus redes sociales compartió un audiovisual en el que deseó salud y felicidad a los mexicanos.

Lilly Téllez arremetió contra Yeidckol Polevnsky: “Usted es servil y un ser vil” La senadora del PAN le expresó a la ex dirigente nacional del Morena que no diga “burradas” VER NOTA

“Yo deseo que todos estemos felices; que tengamos, sobre todo, salud. Qué importante es la salud; deseo eso, la salud y deseo que, aunque sea una cena modesta, la disfrutemos con toda la familia, porque eso es también muy importante, reunirnos todos en familia”, manifestó en el video.

En compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario mexicano dijo que la concepción de la familia amplia incluye a amistades y a la diversidad. “En mi caso, mis familias son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también, muy correspondido y a todos abrazos”.

Feliz Nochebuena a todas y todos los mexicanos, así como a quienes celebran la Navidad en todo el mundo.https://t.co/l3iwzBq4WO pic.twitter.com/94j2YaiiUr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 24, 2022

En el audiovisual, el jefe del Ejecutivo reconoció a los pueblos indígenas, quienes son “la verdad más íntima de México y América Latina, por eso no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación; sí al amor”, apuntó.

Por su parte, ante un nacimiento realizado en la región de los Altos de Chiapas, la doctora Gutiérrez Müller explicó que lo eligieron con el propósito de mostrar la belleza de las artesanías nacionales. En ese sentido, anheló tranquilidad, armonía y amor para toda la población.

SEGUIR LEYENDO: