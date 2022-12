De Harry Styles a Maná: así es el bazar en el que se ofrece la mercancía que no se vendió en los conciertos del año

El bazar está ubicado en los alrededores del Palacio de los Deportes en la Alcaldía Iztacalco (Foto: Twitter / @SINALTAC)

Luego de que la presencia del COVID-19 obligara a que eventos masivos como conciertos y festivales fueran suspendidos, con un inminente avance en las campañas de vacunación y una disminución en los casos positivos de dicha enfermedad, este 2022 se convirtió en uno de los mejores años para que el público mexicano pudiera disfrutar de las presentaciones en vivo de sus artistas y agrupaciones favoritos.

En la Ciudad de México recintos como el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, el Foro Sol, el Estadio Azteca, el Teatro Metropólitan o el Autódromo Hermanos Rodríguez vieron desfilar a cientos de artistas de talla nacional e internacional que tras el confinamiento por la pandemia volvieron a presentarse en un escenario frente a miles de fanáticos mexicanos.

Si bien las experiencias por sí solas fueron gratificantes para el público mexicano, con el regreso de los conciertos también vino el de la venta de mercancía y souvenirs para que, a modo de recuerdo o por estilo, fanáticos y fanáticas pudieran llevarse a casa algún producto de sus artistas favoritos.

No obstante y pese a que las ventas de este año resultaron ser bastas para los comerciantes de dicho giro, alguna de la mercancía que no vendieron durante los conciertos aún se encuentra disponible para que el público que no tuvo la oportunidad de comprarla pueda adquirirla, incluso a un costo más barato que al que estaban el día del evento.

El bazar de los conciertos

El contraste de artistas y géneros musicales se percibe con la venta de mercancía (Foto: Twitter / @ibeliebersmx)

Hasta este viernes 23 diciembre en la Puerta 9 del Palacio de los Deportes algunos comerciantes del giro se organizaron para montar un bazar en donde ofrecen ropa, en su mayoría playeras, de algunos de los artistas o agrupaciones que se presentaron este 2022 en los distintos recintos de la Ciudad de México.

Desde Justin Bieber y hasta Los Auténticos Decadentes los diseños que se ofrecen en los diferentes productos a la venta pueden ser originales o réplica, no obstante, respecto a costos usuarios en redes sociales reportaron que es posible encontrar blusas o playeras desde los 60 pesos mexicanos.

El horario del bazar es de 12:00 de la tarde a 8:00 de la noche, además de que extraoficialmente se reporta que permanecerán hasta la primera semana de enero por lo que, en vísperas de navidad y del Día de los Reyes Magos, regalar algún souvenir del artista favorito de cualquier ser querido figura como una buena opción de obsequio.

Público de otros estados de la República Mexicana buscan quién pueda comprarles mercancía para enviárselas por paquetería (Foto: Twitter / @junue_rocks)

A través de redes sociales usuarios compartieron algunas de sus experiencias al asistir al bazar a comprar mercancía de sus artistas y agrupaciones favoritas, generando gran emoción entre las personas que también buscan asistir, destacando las que habitan en algún otro estado de la República Mexicana.

“Pésimo día para no vivir en cdmx loco”; “alguien que me mande fotos y le transfiero? no soy de la cdmx”; “Pude comprar mi playera de Bad Bunny luego de que en el concierto el caos vial me impidiera elegir a gusto, vale la pena ir”; “Por qué hasta ahora me estoy enterando de esto? Ya me gasté mi aguinaldoooooooo!”, son algunas de las expresiones de internautas recuperada de la caja de comentarios de redes sociales.

La mercancía con diseños de Bad Bunny, Daddy Yankee, Destripando a la Historia, Harry Styles y Justin Bieber figura como alguna de las más solicitadas por parte del público mexicano que, aunque no hayan asistido a los respectivos conciertos, buscan tener alguna prenda de sus artistas favoritos y aclamados.

