Expulsión de Pablo Monroy de Perú: Morena en el Senado defendió el derecho humano al asilo

Tras la expulsión de Pablo Monroy el Senado respaldó el derecho al asilo político (Foto: Twitter / @pmonroyconesa)

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, refrendó su respaldo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la cancillería nacional en relación a la expulsión de Pablo Monroy, embajador de México en Perú, además de señalar que el asilo es un derecho humano respaldado por el derecho internacional.

Durante una conferencia de prensa convocada este miércoles 21 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador promotor de la llamada Cuarta Transformación (4T) dijo que el senador Héctor Vasconcelos será uno de los responsables de mantener el contacto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el Senado de la República.

Se destacó que este mismo miércoles se instaló la Comisión Permanente, misma que estará en funciones hasta el 30 de enero. Durante su participación dijo que el Senado espera el mejor desempeño de los diplomáticos mexicanos y que actúen con apego a la ley de los Estados en donde representen a México.

Es por ello que le sobresaltó el señalamiento de persona non grata al embajador Monroy Conesa, quien desde la embajada mexicana ofreció asilo al ex presidente Pedro Castillo y su familia tras los altercados en ese país. En ese sentido, reiteró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado respalda la política de México.

Y es que fue postura del Estado mexicano no expulsar al embajador de Perú en México, esto en señal de respeto y tolerancia a las medidas de Perú tras las tensiones políticas que terminaron por la remoción del titular de su ejecutivo federal; no obstante, sostuvo la extensión de la invitación a estar asilado en México no es un acto de intervención, sino de humanismo respaldado por el derecho internacional.

“El derecho humano al asilo está enmarcado en el derecho internacional, por lo tanto, México lo otorga en esos términos, no sólo en el caso de Perú, en cualquier caso que se requiera”

Recalcó que no hay ningún tipo de injerencia cuando en el sistema de convencionalismo que México suscribe, lo cual implica “respetar este derecho internacional al asilo político”. En ese sentido, el presidente del Senado afirmó que, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el senador Héctor Vasconcelos, estarán al pendiente de este tema; y recordó que la semana pasada hubo un pronunciamiento de prudencia de este órgano senatorial, en el que se lamentaban los hechos que acontecían en Perú.

La familia de Pedro Castillo se refugiará en México (Foto: Twitter)

Finalmente, destacó que no se había dado esta circunstancia de la expulsión del embajador, “estoy seguro de que habrá un nuevo pronunciamiento; por ello ofrezco buscar al presidente Héctor Vasconcelos para saber cuál es la postura de la Comisión respectiva en este tema tan importante”.

¿Qué pasó con el embajador Pablo Monroy Conesa?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dio un paso adelante en las tensiones con México al señalar como persona non grata al embajador Pablo Monroy y otorgarle un periodo de 72 horas para que abandone el país: “Esta decisión se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece la facultad del Estado receptor de declarar persona non grata a un jefe de misión extranjero”.

“Canciller Gervasi: El Gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, señor Pablo Monroy Conesa, debido a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú”

Se destaca que cinco días atrás la canciller Ana Cecilia Gervasi informó que los embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia y México serían llamados a consulta por sus comentarios en torno a la crisis política que vive Perú. Por su cuenta, la familia de Pedro Castillo ya se encuentra en territorio mexicano en calidad de asilados, por lo que se podría esperar condenas por parte del país sudamericano en relación al ejercicio de este derecho.

