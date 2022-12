La pista final sobre la gira mundial de RBD en 2023 con la presencia de Dulce María

5 de los 6 integrantes podrían formar parte de la nueva gira presencial (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Tras 14 años de espera, los fans de RBD al fin podrían tener la esperada gira presencial de reencuentro que les han demandado a los cantantes durante mucho tiempo. Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni tuvieron un show virtual en diciembre del 2020, pero no estuvo presente Alfonso Herrera ni Dulce María, aunque ahora las cosas podrían ser diferentes.

Tras archivar todas sus publicaciones e incluso eliminar su foto de perfil, la intérprete de Mia Colucci fue la primera en dar el misterioso paso, aunque más de uno recordó que meses atrás le fue hackeada su cuenta de Instagram, por lo que se llegó a pensar que se trataba de lo mismo, algo que cambió cuando un segundo compañero hizo lo mismo.

El actor que le dio vida al colorido personaje de Giovanni Méndez López le hizo segunda a la cantante y un par de horas más tarde, el intérprete de Diego Bustamante también se sumó, razón por la que sus millones de fans comenzaron a sospechar sobre lo que ahora es casi una realidad. Un día después Lupita Fernández continuó, la cuenta de la banda, pero la interrogante sobre si Roberta Pardo estaría o no, ya ha sido resulta.

Así lucen las cuentas de Instagram de los RBD (Foto: Twitter/mar-contra7)

Dulce María también ha archivado todas las fotos y videos de su cuenta de Instagram, así como borrado la foto de perfil, siendo la quinta rebelde que estaría anticipando el anuncio más esperado a 18 años de que se estrenará la telenovela Rebelde y toda una generación creciera a la par de ellos.

Lo que también es casi un hecho es que esta gira no contaría con Alfonso Herrera, pues en el año 2008 cuando se anunció el fin de la agrupación pop Poncho aseguró que jamás volvería a cantar pues no considera que esa sea su vocación y por lo tanto su paso por RBD todo el tiempo fue “actuación”.

Esto se vio reflejado en el concierto virtual Ser O Parecer 2020, en el cual quedó claro que mantiene su postura sobre no volver a cantar, sin embargo si le ha echado porras a sus compañeros en cada proyecto en conjunto que han realizado, como el de dicho diciembre donde tuiteó que estaba listo para disfrutar de la presentación.

La expectativa de los fans: ver a Anahí y Dulce María cantar de nuevo

Anahí y Dulce María durante años han desmentido supuestas rivalidades (Fotos: Instagram/@anahi)

Ante la señal final de la ex pelirroja, en redes sociales sus millones de fans no han dejado de hacer tendencia a cada uno de los cantantes así como el nombre de la banda, pues la ilusión de verlos interactuar en un escenario de forma presencial parece haber valido la larga espera, aunque la expectativa está puesta en dos integrantes.

Los fans se han pronunciado que esperan ver a Anahí y Dulce María cantar juntas de nuevo, pues desde el año 2008 no lo volvieron a hacer aunque la intérprete de Mia Colucci si lo ha hecho con el resto, como en el año 2011 a lado de Christian Chávez cuando estrenaron el himno LGBT+, Libertad.

La expectativa esta pues sobre ellas dos, según sus fans (Fotos: Instagram/@anahi/@dulcemaria-@urielsantanafoto/ Getty Images)

“Tenemos el corazón un poco lleno por lo que pasó en el 2020, por eso no es que se excluya el ver a las tres chicas de nuevo, pero Dulce y Any cantando Otro Día Que Va me daría la vida entera”. “Anahí y Dulce nos deben algo que los fans les hemos pedido toda la vida: una colaboración. Aunque eso aún no pasa mínimo el verlas juntas con RBD será lo mejor del mundo”. “A 18 años de haber iniciado y 14 de haber terminado al fin podremos ver a Roberta Pardo y Mia Colucci volver a conquistar un escenario a la par”, externaron fans en redes.

