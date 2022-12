“Tribunal indecente”; así negó Layda Sansores pedir disculpas a priistas tras sentencia del TEPJF

Layda Sansores se negó a disculparse con las diputadas priistas como lo determinó el TEPJF (Layda Sansores/Youtube)

En días pasados la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, se vio en problemas cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que había incurrido en violencia política de género y debía dar una disculpa pública.

Jesús Zambrano demandará a Layda Sansores por espionaje: “Es una delincuente electoral” En la última emisión del “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche difundió una presunta conversación entre los líderes de Va por México en donde acordaban encuentros con autoridades electorales VER NOTA

Lo anterior se debió a que en una de las emisiones del programa, Sansores San Román afirmó que tenía en su poder fotografías íntimas de diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que habrían sido mandadas al líder del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ante esto, el grupo de diputadas del PRI presentó una queja ante el TEPJF denunciando violencia política de género por parte de la morenista. A lo que el Tribunal emitió la resolución para que la gobernadora campechana diera una disculpa pública.

“Va a cumplir”: Layda Sansores presentó presunta alianza entre Alito Moreno y José Elías Lixa, diputado panista La gobernadora de Campeche anunció que la información también implicará a “pablito”; sin embargo, no explicó a qué persona se refiere en concreto VER NOTA

La petición para que la mandataria estatal pidiera disculpas públicas fue interpuesta por una de las diputas afectadas, Paloma Sánchez, quien señaló que los comentarios de la gobernadora de Campeche, a ella y sus compañeras de partido, son de carácter difamatorio, discriminatorio y de humillación.

Sin embargo, en la nueva emisión de su programa, no solo se posicionó en contra de la sentencia del Tribunal, sino que se negó y arremetió en contra de este y de las diputadas.

Aseguró que el TEPJF no tenía las facultades para emitir la sentencia en su contra, ni las sanciones, pues debía pasar por el INE, pero aseguró que cinco magistrados eran aliados de Alejandro Moreno y que por esta razón se fueron en su contra.

“Nosotros nunca dijimos nombre, una vez lo mencionamos pero como una advertencia para que se cuidaran porque pues lo que estaban haciendo era indebido y la otra persona estaba usándolas”

Además arremetió en contra de las diputadas: “Ellas nos deberían pedir disculpas a las mujeres que están luchando honestamente por ganarse espacios en la política”, acto seguido dio su repuesta al Tribunal.

Alito Moreno acusó a Álvarez Máynez de traición a la oposición: “Eres una vergüenza” El PRI y Movimiento Ciudadano se han acusado mutuamente de traicionar al bloque opositor, así como de aliarse con la Cuarta Transformación VER NOTA

“Oh, qué necio Tribunal, no entiendes, no es tu función. Exigís reparación de una manera ilegal, nunca serás imparcial. Si un magistrado escondido, Felipe en casa de Alito, se juntaba a conjurar. Felipe era presidente, ¿cómo podés explicar y tu me quieres juzgar tu, Tribunal indecente?”, declaró en rima.

El líder del PRI fue señalado de tener en su poder fotos íntimas de varias diputadas del PRI (Twitter/@PRI_Nacional)

También mencionó en su respuesta la acusación que hizo sobre una legisladora que habría utilizado a su hija para llegar a su puesto mencionando que se trataba de una forma de denigrar la lucha de las mujeres: “Vinieron a denigrar la lucha de las mujeres, pedimos que ellas respeten a quienes tienen dignidad”.

De igual forma insinuó que los magistrados estuvieran de lado de Alejandro Moreno y señaló que estaban ayudándolo por los favores que este les habría dado.

Por último negó la disculpa que ordenó el TEPJF la cual tachó de ilegal y cuestionó quienes debían ser sujetos a sanciones, si las personas que denunciaban el “pecado” o a quien le “pagaban por pecar”.

“Dijo tribunal injusto, cuando sufrí violencia: ‘discriminar por la edad, por tu cara, por tu busto, solo es cuestión de mal gusto’, y revocó la sentencia que dio el INE. Tu fallo es ilegal, pero aquí primero le pregunto: ¿a quién debes sancionar? dime, tribunal sagrado, ¿a quién denuncia el pecado o a quien le pagan por pecar? Tu fallo es ilegal: eres codicia y ceguera. Si quieres prende la hoguera, no me voy a disculpar”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: