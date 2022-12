“¿No que querían ahorrar?”: Ciro Murayama acusó que la Reforma Electoral busca destruir al INE

(Foto: Cuartoscuro)

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, acusó que el ahorro que representan las reformas a leyes secundarias en materia electoral se pudo lograr con recortar el financiamiento a los partidos en las entidades.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario —quien dejará el cargo en abril próximo— cuestionó a los promotores de la reforma electoral si la finalidad era ahorrar o destruir al órgano electoral.

“Pues no se trataba de ahorrar, no, sino de destruir al INE. Para ahorrar $3,500 mdp con cambiar un artículo de la Ley de Partidos para que recibieran menos dinero público local. Pero no cambiaron eso, sino que buscan eliminar a la estructura profesional del INE”, acusó el consejero electoral.

De acuerdo con Murayama Rendón, los cambios hechos a leyes en el marco electoral “no reducen un céntimo al financiamiento de partidos”, pues se dejó intacto el presupuesto a institutos políticos en los estados, el cual —en 2022— dichos recursos fueron de cinco mil 636.4 millones de pesos.

“Habría bastado con cambiar el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para que recibieron la tercera parte del financiamiento público local (...) el ahorro sería superior a 3 mil 500 millones de pesos”, aseguró el funcionario.

“No querían ahorrar, sino acabar con el árbitro electoral. Quieren acabar con los trabajadores del INE que sirven a la ciudadanía en los 300 distritos del país”

Y es que, de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) las modificaciones a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, Partidos Políticos, Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Comunicación Social, Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación representarán un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos.

Con 225 votos en contra, las y los diputados opositores echaron para atrás la Reforma Electoral, o Plan A, de AMLO, pero el Plan B sí se aprobó (CUARTOSCURO)

“Sí se redujo el gasto del INE, porque había muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general, se logró un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos. Con la reforma constitucional el ahorro hubiese llegado a los 15 mil millones“, explicó el mandatario en conferencia de prensa el pasado 7 de diciembre.

“Los conservadores tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México que no quieren la democracia, no quieren que el pueblo sea el que mande, quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México”

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseveró que dichos cambios a la ley se traducen en la reducción sustancial del aparto administrativo del Instituto Nacional Electoral, pues se eliminan áreas administrativas y “la duplicidad de funciones”.

López Obrador aseguró que el Plan B de la reforma electoral se traduce en un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos (Mario Guzmán/EFE)

“Se le quitan facultades a la Secretaría Ejecutiva del INE que, incluso era quien administraba el gasto del Instituto. Ahora se otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del INE”, explicó López Hernández.

De acuerdo con el titular de la Segob, dicho ahorro se contempla en el gasto de los organismos locales. “En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucional porque respetó estrictamente lo que mandata la Constitución; incluso se fue más allá con el voto de los residentes en el extranjero”, finalizó.

