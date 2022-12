Sandra Cuevas entregó premio a Arturo Elias Ayub: “Nos inspira a ser mejores”

Sandra Cuevas premió a Arturo Elias Ayub (Twitter @SandraCuevas_)

La edil de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, entregó un reconocimiento al empresario Arturo Elias Ayub, por su trayectoria en emprendimiento y divulgación. Lo reconoció como una persona inspiradora para la ciudadanía.

Fue este 8 de diciembre que la alcaldesa compartió que Elias Ayub, recibió el premio Alas de Cuauhtémoc por su contribución a la sociedad. A través su cuenta @SandraCuevas_ en Twitter, dedicó el siguiente mensaje al emprendedor mexicano:

“Los ejemplos de vida que nos inspiran a ser mejores, siempre deben reconocerse, por eso es un honor entregar las #AlasDeCuauhtémoc a @arturoelias: Emprendedor, benefactor, promotor y divulgador de las cosas buenas que suceden en México. ¡Gracias por la oportunidad de construir!”.

Cuevas reconoció la treyectoria del empresario mexicano (Twitter @SandraCuevas_)

De acuerdo con una publicación de la alcaldía Cuauhtémoc, fue el pasado 7 de diciembre que Cuevas reconoció la experiencia del especialista en negocios. “La Alcaldesa Sandra Cuevas, entregó las Alas Cuauhtémoc al empresario y estratega mexicano Arturo Elias Ayub, en reconocimiento a su trayectoria”, anunció la demarcación.

Quién es Arturo Elias Ayub

Es uno de los hombres de negocios reconocidos en el territorio mexicano, ganó popularidad por su participación en el programa Shark Tank México, en el que con un panel de inversionistas se encargaba de analizar y negociar la vialidad de los proyectos presentados por parte de pequeños emprendedores mexicanos.

Es yerno del magnate Carlos Slim, pues está casado con su hija Johanna Slim Domit, con quien tiene tres hijos. En la actualidad es presidente de la Fundación Telmex y director de alianzas estratégicas de América Móvil entre los cargos más importantes, ya que cuenta con más puestos en el emporio empresarial del hombre más rico de México.

Elias Ayub preside la fundación Telmex (Archivo)

Arturo adquirió interés en los negocios desde la infancia pues sus padres, Alfredo Elías y Silvia Ayub, tenían una fábrica de uniformes textiles en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue así que siendo niño, iba a trabajar a la empresa familiar después de la escuela.

Estudió la carrera de Administración de empresas en la Universidad Anáhuac y luego un posgrado de Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

En su juventud tuvo uno de sus primeros acercamientos al mundo de los negocios, pues emprendió con un “changarro” de cigarros, peluches y chicles en un antro de CDMX, de nombre Magic, al que era asiduo cuando tenía tan solo 18 años.

Si sigues esperando “el momento correcto” se va a ir el resto de tu vida sin que pase NADA — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) November 11, 2022

Fue en una entrevista para el podcast Cracks, que es conducido por Oswaldo Oso Trava, que confesó que uno de sus primeros emprendimientos fue ese, el cual surgió cuando pidió al dueño rentar el guardarropa del establecimiento, que nunca se utilizaba.

“Le dije réntamelo, no se usa, me dice: ¿Pa´ qué lo quieres?, pues voy a vender peluches y, de esas madrolas que brillaban, que las rompías y brillaban, y chicles, y cigarros, y puse mi tiendita. Es que yo decía: güey, vengo todos los viernes y sábados, tengo que aprovechar, y puse mi tiendita de peluches, no sabes la cantidad de peluches que vendíamos, pero sí”, relató.

Arturo Elias Ayub colabora en las empresas de Carlos Slim (Cuartoscuro)

En 1996, un año después de conocer a su esposa, comenzó a trabajar en Teléfonos de México (Telmex), compañía que tenía poco al mando de Slim pues la había adquirido en 1990, tras su privatización por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Actualmente, además de ser empresario, cuenta con un canal de YouTube en el que comparte consejos para los emprendedores.

