Penélope Menchaca rompió en llanto al recordar la pérdida de su nieto: “Los peores meses de mi vida”

Desde que Penélope Menchaca abandonó Venga la Alegría para mudarse temporalmente con su hija con la intención de cuidarla por su embarazo, se había mantenido lejos de los reflectores hasta hace unas horas, cuando fue presentada como nueva conductora un programa fuera de México. Se trata de Hoy día, un matutino de Telemundo donde compartirá créditos con Adamari López y Lourdes Stephen.

Durante su presentación como nueva integrante del mañanero fue sorprendida con un mensaje de apoyo de su hija Yania, quien con mucho cariño le deseo todo el éxito del mundo en su nueva etapa profesional: “Te amo y que sigas brillando tan fuerte como esa estrella que está a lado de la luna”.

Las palabras de Yania resonaron entre las conductora de Hoy día, pues no sabían con precisión a qué se refería al mencionar una estrella junto a la luna y no dudaron en cuestionar a su nueva compañera al respecto. Fue precisamente en ese momento cuando la ex titular de 12 corazones ocultó su sonrisa y soltó en llanto.

Quiero decirles la verdad, es que esto no lo había hablado. He pasado los peores meses de mi vida, los peores que no se los deseo a nadie. Mi hija tiene una niña que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene dos años. En diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón.

Según contó, su nieto nació con una enfermedad cardiaca congénita que lamentablemente permeó su salud: “Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones; de repente estaba muy bien, luego muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”.

Entre lágrimas Penélope Menchaca abrió su corazón para compartir la amarga temporada que pasó desde que salió de la televisión y, aunque todo ese tiempo ha enfrentado su duelo junto a su hija y sus seres queridos, el dolor sigue presente.

Ese chiquito siempre estaba sonriendo, no importa que se la pasó en el hospital, no importaba nada.

“La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija simplemente que es diferente. Sufro como abuela porque obviamente perder a mi nieto es terrible, pero el ver a tu hija, que las piernas no la detienen, que no hay un dolor más grande... todavía mi cerebro no lo entiende”, agregó.

Penélope Menchaca fue consolada por sus nuevas compañeras, entre abrazos le dieron el pésame y trataron de conformarla con palabras de cariño. Asimismo, resaltaron sus cualidades como madre, abuela y presentadora de televisión, pues consideran que su profesionalidad siempre ha resaltado a donde quiera que va.

El íntimo momento que se vivió frente a las cámaras de Telemundo fue recuperado en redes sociales, donde varios internautas simpatizaron con la situación que está enfrentando Penélope Menchaca y aplaudieron su colaboración en el matutino. No obstante, algunos usuarios la criticaron tanto a ella como a sus compañeras por compartir su sensible experiencia al aire.

“Penélope Menchaca siempre a sido una mujer de público y alegre. Se vale sufrir también. La gente siempre hace malos comentarios en momentos inapropiados”. “Por qué tocar este tema tan sensible, fue tan reciente”. “No tenían que hacerle la pregunta todavía, no estaba lista para superar y poner en contexto lo que ocurrió”. “Eso era un tema personal, fue un secreto de ambas y los panelistas preguntan”. “Ese dolor se siente el triple porque no es solo por ti es por tu hija y demás nietos.. lo siento mucho”, fueron algunas reacciones.

