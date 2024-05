Le llueven MEMES e insultos a Chumel Torres por llamar “huevones” a los mexicanos inscritos en programas sociales

Chumel Torres ha sido blanco de memes e insultos por calificar como "huevones" a personas que reciben apoyos sociales. Foto: X

Si la red social X tuviera un ranking anual de celebridades ‘cancelables’, Chumel Torres probablemente encabezaría la lista. El standupero se ha vuelto la principal tendencia en la plataforma por una incendiaria entrevista en la que arremetió contra el presunto uso electoral que la actual administración le ha dado a programas sociales, el cual, según él, alienta a mexicanos “huevones”.

Usuarios de X retomaron un extracto de la entrevista concedida al pódcast ROAST con Mario de la Rosa y Tyler Iriarte, donde calificó como “huevones” a las personas que están inscritas a programas de asistencia: “Al mexicano le interesa ‘deposítame sin trabajar’, ¿por qué? Porque me vale ver**. Y así va a votar la gente: ‘no me quites las asistencias’”.

Su declaración dio pie a que fuera cuestionado si en verdad creía que los mexicanos eran “huevones”, a lo que Torres respondió que sí: “No lo diría, lo opino, goey. Te voy a decir por qué. Tengo lo que tengo nomás porque jalo (trabajo) mucho. Yo voy a escuelas de comunicación y digo ‘yo sé más que tu profe’, ¿por qué? Porque estudio más que tu profe”, indicó.

Sus declaraciones dividieron comentarios y alentaron a un amplio grupo de tuiteros a cancelar al presentador por “clasista”, situación que, lejos de incomodar a Chumel Torres, lo motivaron a hacer un ácido comentario contra sus detractores:

“Ahora soy tendencia por decir que muchos mexicanos van a votar por miedo a que les dejen de depositar dinero sin trabajar (véase, huevones). Casi nunca decir la verdad es tendencia en esta red. Celebro”, escribió.

Chumel Torres se volvió tendencia por una controvertida declaración sobre los programas sociales de la actual administración. Crédito: @Neoliberalover, X

Tuiteros tunden a Chumel Torres

La mañana de este lunes, a unas horas de la difusión del video, la entrevista ha sido ampliamente compartida en X, antes Twitter, donde su comunidad se ha dividido entre quienes buscan que al standupero se le cierren espacios para opinar, y quienes lo apoyan:

“Muchos mexicanos son muy flojos. Me consta. Les encanta que les den pero no dan NADA a su país”; “De verdad piensas eso? No sabes cuánto trabaja la gente, sobre todo las mujeres es muchísimo y le alcanza tan para poco que las familias toman decisiones entre las medicinas del abuelo y los pasajes de la escuela, entre los libros para estudiar y los zapatos. No puedes ni imaginar la ayuda que son esos 8 mil pesos y el desestres económico, que en muchas veces deriva en violencia, que ahora ya no hay en su familia”, son dos comentarios que destacan en la discusión que abrió el chihuahuense en X.

Chumel Torres se burló de quienes buscan “cancelarlo”. Foto: @ChumelTorres

Tuiteros reaccionaron con memes a las declaraciones de Chumel Torres. Foto: X

Tuiteros reaccionaron con memes a las declaraciones de Chumel Torres. Foto: X

Tuiteros reaccionaron con memes a las declaraciones de Chumel Torres. Foto: X

Tuiteros reaccionaron con memes a las declaraciones de Chumel Torres. Foto: X

Esta reciente polémica se suma a una larga lista de controversias que Chumel Torres ha protagonizado en redes sociales, donde ha sido un crítico frontal hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Mientras sus declaraciones siguen haciendo eco en redes sociales, Chumel Torres se mantiene activo en X. Después de celebrar su “cancelación”, publicó una dura crítica contra AMLO, tras una afirmación hecha en La Mañanera, donde reporta una baja en los índices de violencia en México.