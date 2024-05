Cuánto cuesta y dónde comprar ‘Los puntos sobre las íes’, el libro de María Amparo Casar que desató la furia de AMLO

‘Los puntos sobre las íes’ hace un recuento sobre episodios controversiales y hasta cuestionables del gobierno de López Obrador. Fotos: X/@MXvsCORRUPCION

La socióloga y escritora María Amparo Casar nuevamente es tema de conversación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hacia finales de la semana pasada se habló de un presunto caso de corrupción que data de 2004, cuando funcionarios de Pemex ‘agilizaron’ el pago de la pensión y el seguro de vida del esposo de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien se suicidó el 7 de octubre de ese año. Luego, la tarde del viernes 3 de mayo, la paraestatal subió a sus redes el expediente del caso, el cual incluía información sensible y privada tanto del finado como de la también activista.

Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo en La Mañanera de este 6 de mayo que ya hay una denuncia porque se pagó una pensión y seguro de vida que no debía haber aplicado al tratarse de un suicidio. Con ésta, se busca una reparación del daño pues entre 2004 y febrero de 2024 se han hecho pagos mensuales de 25 mil pesos (31 millones de pesos en total), además de que el seguro fue de 17 millones 600 mil pesos.

El presunto caso de corrupción que acusa el gobierno de AMLO coincide con el lanzamiento del más reciente libro de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que ha sido crítica de su administración y que ha destapado supuestas irregularidades en los proyectos emblema del presidente (como el Tren Maya) en las cuales incluso estarían involucrados sus hijos mayores.

La publicación se llama ‘Los puntos sobre las íes. El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó’ (Debate, 2024) y hace un crítico recuento por los episodios de la actual administración en los que precisamente no respetaron esos principios (no mentir, no robar y no traicionar) de los que tanto presumen López Obrador y los integrantes de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ejemplos sobran, a decir de Casar: ‘El culiacanazo’ (la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán), la mala gestión durante la pandemia de Covid-19, la respuesta tardía tras el impacto del Huracán Otis, la desaparición de órganos autónomos, la extinción del Seguro Popular y el fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) o el desfalco millonario de Segalmex, son algunos de ellos. Sin embargo, en términos generales, “yo no tengo ninguna diferencia con López Obrador”, dijo la autora a Infobae México en el marco de la presentación del libro.

Así luce la promoción del más reciente libro de María Amparo Casar. Foto: X/@penguinlibros

¿Dónde comprar el libro y cuánto cuesta?

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, el libro de María Amparo Casar provocó la cólera de AMLO, por lo que desplegó lo que él llama “una mezquina y brutal campaña de acoso y difamación” en contra de la socióloga. “El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene seis características que lo definen: incompetencia, impunidad, incongruencia, ilegalidad, desinstitucionalización y desinformación. No son sólo defectos en el sistema, son los ejes sobre los que se yergue la autollamada Cuarta Transformación”, se lee en el mismo.

La publicación es editada por Debate y distribuida por la editorial Penguin Random House; está a la venta desde inicios de abril y se puede adquirir en formato físico en las principales librerías del país así como en tiendas en línea por 269 pesos aproximadamente; también está disponible en versión digital para Kindle, en 236.75 pesos (precio en Amazon México), aunque en la página de la editorial, el eBook cuesta 189 pesos.

Tras la difusión de los datos personales de Casar y su familia, diversas organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, políticos, investigadores, periodistas, activistas y ciudadanos se han solidarizado con ella. “En su afán para tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del actual gobierno, el presidente quebranta varias leyes, enrarece aún más el debate público a menos de un mes de las elecciones y lastima una familia”, condenó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio a conocer que abrió una investigación de oficio por la divulgación de datos personales que hizo Presidencia sobre el llamado ‘caso Márquez Padilla’. “A la par, o, el Instituto se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por la difusión de sus datos personales, a fin de iniciar los procedimientos correspondientes”, dijo en un comunicado el pasado 4 de mayo.