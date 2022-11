La dura crítica de Quadri a la ultraderecha tras la Cumbre CPAC en México

Luego de que le fueran devueltos sus derechos político electorales, Gabriel Quadri aseguró que no se rendirá en su búsqueda por ser candidato presidencial (Foto: Twitter / @g_quadri)

Este año llegó a México la convención de la ultraderecha más grande del mundo. Se trata de la Cumbre de las ideologías ligadas al conservadurismo de todo el planeta en un solo lugar: la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Tras el evento en México, el diputado federal adscrito al Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, pese a estar identificado con la derecha mexicana, lanzó una severa crítica contra la ultraderecha, aunque también aprovechó para arremeter en contra del actual jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aunque el criticar a López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación es parte del día a día en las redes sociales del ex candidato presidencial, Quadri de la Torres reprochó el evento que reunió a la ultraderecha, no por el fondo, sino por una simple razón: relacionarse con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como con el aún mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

La extrema derecha mexicana se hizo un pésimo favor a sí misma y a país al liarse con el repugnante y anti-mexicano Trump y con el detestable criminal ambiental Bolsonaro. Así, no irán a ningún lado... — Gabriel Quadri (@g_quadri) November 21, 2022

“La extrema derecha mexicana se hizo un pésimo favor a sí misma y al país al liarse con el repugnante y anti-mexicano Trump y con el detestable criminal ambiental (Jair) Bolsonaro. Así no irán a ningún lado...”, redactó el ingeniero civil.

Además, especuló que la carrera política de Trump no tiene mucho futuro, luego de que el empresario reveló sus aspiraciones de competir para reelegirse como presidente en el próximo periodo presidencial.

“Trump ya tiene varios posibles candidatos republicanos que le pondrán un alto y lo desplazarán de la carrera presidencial: DeSantis, Pence, Pompeo. Bien para Estados Unidos, para México y para el mundo”, comentó el ex militante del Partido Nueva Alianza (Panal).

Sin embargo, al hablar de Bolsonaro, el legislador volvió a hacer una comparación entre el brasileño y López Obrador. “Comunión entre López y Bolsonaro es brutal: militarizaron a sus países, polarizaron a la sociedad, mintieron sin recato, atacaron las instituciones electorales, inventaron fraudes, aislaron a sus países, han sido criminales ambientales y fanáticos religiosos”, aseveró.

Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, junto a Eduardo Verástegui (REUTERS/Henry Romero)

Además, agregó que ambos políticos son autoritarios y demagogos, “tratan de capturar a los otros poderes, dicen ser la voz del pueblo, y lo más importante: los dos están rechazados en las urnas”, concluyó el ingeniero civil.

Fue tras la victoria de Lula da Silva sobre Bolsonaro que Quadri aclaró que no es de izquierda, pero aplaudía la derrota del derechista. “Bolsonaro hizo de Brasil un paria internacional y un vándalo ambiental. Ayer mismo Lula se comprometió a salvar la Amazonia. Obvio, yo no soy de izquierda, pero creo que el mundo gana con Lula”, escribió.

Por otra parte, a principios de mes Quadri aplaudió el ascenso de Ron DeSantis, gobernador de Florida, como aspirante a la candidatura del partido Republicano en las elecciones de 2024, en lugar de Donal Trump. “No hay nada peor que Trump (Bueno, sólo López, tal vez)”, ironizó.

Entre tanto, durante la convención de ultraderecha del pasado fin de semana, el actor Eduardo Verástegui -quien encabeza a la CPAC en México- llamó a consolidar un nuevo partido que sí los represente en el país, no como la “derechita cobarde”, es decir, Acción Nacional.

Raul Tortolero, Elsa Mendez, Juan Ivan Pena y Carlos Leal en la CPAC (REUTERS/Luis Cortes)

Por su parte, durante su intervención, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, destapó a Verástegui como el posible candidato de la extrema derecha a la presidencia de México en las elecciones de 2024.

Frente a ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró durante su conferencia mañanera que estos grupos como la CPAC no avanzan dentro de la población mexicana por que tiene actitudes “retrógradas”.

“Estos son iguales a los adversarios nuestros, a los otros, nada más que son más auténticos. Estos lo dicen, los otros lo piensan, lo creen, pero no lo dicen. No son muchas las diferencias”, explicó el mandatario.

