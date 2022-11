Memo Ochoa contó a Eugenio Derbez sus expectativas ante Qatar 2022: “El mexicano anda triste”

Memo Ochoa contó a Eugenio Derbez sus expectativas respecto a los primeros dos partidos de la justa mundialista (Foto: Instagram)

En el marco de la celebración por el esperado arranque del Mundial de Qatar 2022, y a días del primer encuentro de México en el evento deportivo que se celebra cada cuatro años, Eugenio Derbez entrevistó al portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, quien habló sobre su expectativa a “darlo todo en la cancha” y sobre los próximos enfrentamientos contra Lionel Messi y Robert Lewandowski, de las selecciones argentina y polaca, respectivamente.

Fue en un video realizado en vivo por el también productor mexicano donde el deportista se dijo muy contento de poder jugar su quinta copa mundial y aseguró que si por él fuera, seguiría jugando muchos más para poner en alto el nombre del país y conseguir romper un récord.

“Emoción, uno quiere jugar futbol desde niño para jugar contra los mejores, en las mejores competiciones. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Quiero demostrar que el mexicano es capaz. No lo siento en este momento. Por mi cabeza no está... nadie ha hecho seis mundiales, sería un privilegio... Quiero seguir”, dijo el portero.

Qatar 2022 será el Mundial número 5 en la trayectoria deportiva de Ochoa, quien busca sumar uno más (Foto: Instagram/ @yosoy8a)

Ochoa detalló que los primeros enfrentamientos de México, contra Argentina y Polonia, son partidos difíciles que constituyen un gran reto, pero considera que el equipo mexicano se encuentra en condiciones de brindar un buen juego y alzarse con la victoria.

“Lewandowski necesita de sus compañeros para hacer gol, es potente, un buen centro y por otro lado Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol. Van a ser retos bonitos y difíciles. Estamos listos para competir y para dar la cara. A Arabia, no hay que menospreciarlos, llenarán estadios y serán locales”, continuó el deportista.

Ochoa opinó también sobre las estrictas prohibiciones de la organización de Qatar 2022, respecto al consumo de bebidas en los estadios y en las inmediaciones de los mismos, siendo este el primer Mundial que requiere normas tan puntillosas.

“El mexicano anda triste... es una cuestión de acostumbrarse, no es fácil, hay que ir a ver futbol y aguantarse un ratito”, expresó.

El actor dio a conocer cómo se encuentra en medio de su recuperación, y mencionó estar "mejor de lo que esperaba" (Foto: Instagram)

Respecto al respeto a los derechos humanos en el país y a las restricciones referentes a la libertad de expresión, que se han intensificado previo al evento deportivo, Memo Ochoa mencionó:

“Bueno Eugenio es un tema difícil, ha sido delicado decidir que fuera en Qatar. Estoy a favor que se respeten los derechos humanos, pero a su vez somos respetuosos de otras culturas, cambiar esto de la noche a la mañana no es fácil”.

Durante la transmisión en la que los seguidores de ambos famosos pudieron enviar algunas preguntas, Eugenio aprevechó para responde a quienes le cuestionaron por su recuperación, luego de que a finales de septiembre pasado, el actor de No se aceptan devoluciones sufrió una lesión que derivó en 17 fracturas en el hombro izquierdo.

“Hay gente que todavía piensa que estoy en cama, y no, voy muy muy bien, mejor de lo que yo esperaba, para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien, los doctores me dijeron que no podía levantar el brazo más allá del hombro, nunca más y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, pero estoy muy bien”, expresó el esposo de Alessandra Rosaldo.

“Voy bien, todavía no puedo levantar el brazo, todavía no tengo mucha fuerza en la mano pero ya la muevo bastante bien”, dijo respecto al cabestrillo que le fue colocado hace semanas tras la aparatosa caída que sufrió cuando, junto a su hijo Vadhir Derbez, disfrutaban de un videojuego virtual.

Y respecto a su emoción por la justa mundialista, Eugenio exprersó: “Todos los hombres vamos a estar pegados a la televisión por los próximos varios días, semanas, y demás”.

