Yalitza Aparicio aplaudió que el cine mexicano sea más inclusivo: “Vamos poniendo nuestro granito de arena”

La actriz habló sobre su papel en Mujeres Asesinas (Archivo)

En 2019, la carrera de Yalitza Aparicio despegó con el metraje Roma -dirigido por Alfonso Cuarón- y que llevó a la actriz a ser nominada a un premio Oscar. Así, a unos años de este momento, la también activista no ha dejado de sorprender a sus fans al participar en importantes proyectos, como Mujeres Asesinas o Presencias.

Famosos al desnudo: del majestuoso vestido de la venganza de Shakira al encuentro de Ester Expósito y Yalitza Aparicio Angela Aguilar deslumbró con lencería de Rihanna, Belinda lució una prenda llena de escotes y Lupita Nyong’o siguió bailando tras la premier de “Black Panther Wakanda Forever” VER NOTA

Fue así que, durante una entrevista con la agencia de noticias EFE, Yalitza ahondó en el éxito que varios mexicanos han conseguido tener en el cine durante los últimos años.

“Veo un panorama en México más inclusivo (para el cine en México)”, comenzó a decir la actriz.

Alejandra Guzmán rompió relaciones con su manager: “No haremos más comentarios” Fue en septiembre de 2020 cuando “All Parts Move” y Humberto Iturralde tomaron control de la representación y prensa de la rockera, quien continuará su carrera lejos de ellos VER NOTA

En este sentido, la oriunda de Oaxaca recordó las dificultades con las que se encontró al momento en que inició en la industria del entretenimiento y se mostró contenta con el avance que las narrativas han tenido en este tiempo.

La actriz ganó popularidad al protagonizar "Roma" (Instagram/@yalitzaapariciomtz)

“Cuando yo empecé eran distintas historias las que se contaban y distintas oportunidades las que se daban, pero ahora siento que vamos poniendo nuestro granito de arena y que esto va teniendo unos buenos resultados”, dijo la artista.

Michelle Rubalcava y su nuevo golpe a Gustavo Adolfo Infante: “Ya no es periodista” “El Mich” se fue contra su excompañero por los comentarios que ha hecho en televisión, así como sus controversias VER NOTA

Asimismo, Yalitza destacó que varios artistas del medio se han esforzado arduamente para que las condiciones en este ámbito vayan transformándose.

“Pienso que estamos trabajando en esta parte de la visibilidad, tratando de buscar proyectos maravillosos como este en que no te encasillen y te dejen mostrar todo lo que tienes para dar”, sostuvo y agregó:

“Tenemos -actrices indígenas- a María Mercedes y Ángeles Cruz, bien conocidas y con gran talento”.

Yalitza aseguró que el cine mexicano cada vez es más inclusivo (Instagram/@ger.parra)

Respecto a su participación en Mujeres Asesinas, la activista de Poder Prieto destacó que esta fue una oportunidad innovadora para ella, pues podría mostrar al público una faceta nunca antes vista.

“Me gusta estar abierta a más opciones y a la mayoría de los actores con los que he platicado nos gusta lo mismo, pero lo que hemos concordado es que no solo sirve que nos guste hacer otros personajes, sino que nos den una oportunidad”, dijo.

También, la actriz apuntó que no sólo daba este mensaje por ser una mujer indígena, sino que las dificultades para forjar una carrera en el cine mexicano derivaba de muchas cuestiones.

“Todo este trabajo debe hacerse en equipo para no encasillarnos, y no solo hablo en mi caso como mujer indígena, sino en otros aspectos. Nuestras carreras están llenas de ‘nos’. Hay proyectos con los que hay que aprender a decir no para ver de qué forma quieres ir construyendo tu carrera”, comentó.

Yalitza ha participado en películas como "Presencias" (Instagram/@yalitzapariciomtz)

Cómo será el personaje de Yalitza en “Mujeres Asesinas”

Durante un encuentro con los medios que tuvo lugar a principios de noviembre, la protagonista de Roma dio detalles sobre su participación en Mujeres Asesinas.

“Algo que entendí de mi personaje es que hay cosas pequeñas que las dejamos pasar, pero esas cositas se van sumando al punto de que incrementan y llega un momento en que detona todo y desafortunadamente se toman decisiones al momento”, dijo

Yalitza apuntó que uno de sus mayores retos fue intentar comprender por qué accionaba de esa manera su papel, sin embargo, destacó que esto de igual manera le ayudó a repensar un poco el tema de la salud mental.

“Fue un personaje en lo emocional (difícil de) entender que es lo que pasaba con ella, pero también era reflexionar sobre esta situación: como mujeres contamos con poco apoyo o siempre se cree que somos ese sostén de la familia y que no debemos doblegarnos, pero somos seres humanos. Necesitamos ser escuchadas, ser entendidas, también tenemos derecho a equivocarnos”, explicó.

*Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO